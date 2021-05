Lewis Hamilton gooit ’bommetje’ na mislukt Mercedes-weekeinde

„Het was een lastig weekeinde, maar goed, deze dingen kunnen gebeuren”, aldus Hamilton. „Gelukkig hebben we nog heel wat races te gaan.”

Toch rekent de zevenvoudig wereldkampioen er niet op dat hij over twee weken in Baku direct kan terugslaan. „Azerbeidzjan is opnieuw een Red Bull-baan. Het wordt erg lastig ze daar te verslaan. Ik verwacht een vergelijkbaar weekeinde als hier, al heb je daar een paar lange rechte stukken, waardoor Ferrari misschien minder sterk voor de dag komt.”

Hamilton kreeg bij Ziggo Sport de vraag of hij persoonlijk lering kon trekken uit het dramatisch weekeinde in Monaco en reageerde door in het openbaar een bommetje op te gooien. „Ik zelf niet, maar het team zeer zeker wel. Op welk vlak? Ik heb nog niet met de leiding gesproken, dus ik weet niet precies wat er allemaal verkeerd is gegaan.”

De 37-jarige Hamilton was zaterdag na de kwalificatie ook al boos, omdat hij slechts tot de zevende tijd was gekomen. Ook toen hield hij zich niet in. „Zaken die gedaan moesten worden, zijn duidelijk niet gedaan”, concludeerde hij vinnig.

Het moment dat de race van Valtteri Bottas tot een einde komt. Ⓒ Getty Images

Valtteri Bottas

Ook bij Valtteri Bottas liepen de emoties zondag hoog op. De Fin viel halverwege de race uit in de pitstraat, nadat hij in tweede positie tweede naar binnen was gekomen voor nieuw rubber. De Mercedes-crew kreeg zijn rechtervoorband echter niet los, wat resulteerde in een uitvalbeurt. Na het uitstappen gooide Bottas boos zijn handschoenen weg.