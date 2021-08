Emotionele lerares kan eigen olympische prestatie niet geloven: ’Ben ik 28e? Dat kan niet’

In april verraste Gorissen al vriend en vijand toen ze de olympische limiet op de marathon liep en een ticket naar Tokio bemachtigde. Het finishen van de marathon was haar grote doel en toen ze hoorde dat ze als 28e loopster (73 van de 85 vrouwen haalden de meet) de finish was gepasseerd, kon kan ze haar oren niet geloven en barstte ze in tranen uit: „Ben ik 28e? Dat kan niet. Ik was al content dat ik de finish gehaald had.”

„Geen idee wat er gebeurd is. Ik was, net zoals iedereen, in elk geval te snel gestart. Na twaalf kilometer besefte ik dat als ik zo verder zou lopen, de man met de hamer me zou verwelkomen. Toen ben ik bewust op de rem gaan staan”, aldus de emotionele Gorissen na afloop.

„Ik begon later in de race wat loopsters terug te halen, dat gaf me natuurlijk een boost. Ik prentte mezelf in dat ik het zou halen, maar dacht op een later toch dat ik het niet meer zou redden. Maar hier sta ik en I did it, ik ben een olympiër.”