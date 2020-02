Fans Spurs noemen Bergwijn nu al ’koopje’

Natuurlijk horen de loftuitingen bij de opportunistische voetbalwereld, maar de start van Bergwijn in de Premier League kan haast niet beter. Na zijn droomdebuut met een schitterende goal tegen Manchester City (2-0) moest de international van Oranje twee weken wachten op zijn volgende wedstrijd in de Engelse topcompetitie. In Birmingham beschaamde hij het vertrouwen van manager José Mourinho wederom niet.

Op social media, toch vaak ook een afvoerputje vol negativiteit, zijn de fans van Spurs in de wolken met de man van dertig miljoen (exclusief bonussen). In een wervelend duel met Aston Villa maakte Bergwijn indruk vanaf de linkerkant. Pas diep in blessuretijd, direct na de late winnende treffer van Heung-min Son, werd hij gewisseld voor Jan Vertonghen.

Bergwijn lijkt in Engeland totaal geen last te hebben van plankenkoorts. Moest hij het tegen het aanvankelijk dominante Manchester City bij zijn eerste stappen nog vooral hebben van een paar momentjes, op bezoek bij het Aston Villa van Anwar El Ghazi kon de hardwerkende aanvaller nu nog veel meer van zijn kwaliteiten tonen. Hij schroomde bovendien het vuile werk niet en won al zijn luchtduels.

Alleen een doelpunt of ’pure’ assist ontbrak voor de nieuweling. Hij zag ploeggenoot Toby Alderweireld (ex-Ajax) diens eigen doelpunt snel goed maken met een werkelijk schitterende uithaal uit de draai. Op slag van rust versierde Bergwijn een strafschop na een overtreding van Björn Engels. Son scoorde in twee instanties. Engels leek Aston Villa na rust uit een hoekschop nog een punt te bezorgen. Bergwijn was al dicht bij de 2-3, maar Son schoot in extremis – na een fout van opnieuw Engels – wel raak. Hij vierde zijn treffer met zijn Nederlandse teamgenoot met het karakteristieke juichgebaar dat Bergwijn normaal maakt na een doelpunt.

Tottenham bezet de vijfde plaats met veertig punten. Chelsea heeft een punt meer, maar ook nog een wedstrijd tegoed (vanavond tegen Manchester United). Koploper Liverpool won zaterdag al voor de 25e keer. Virgil van Dijk en Georginio Wijnaldum hadden hun handen vol aan het Norwich City van doelman Tim Krul. Onder toeziend oog van bondscoach Ronald Koeman en keeperstrainer Patrick Lodewijks capituleerde de ervaren goalie in de 78e minuut alsnog bij een inzet van Sadio Mané: 0-1.