Van de misser van Clarence Seedorf tot een aankondiging van Wesley Sneijder

Wesley Sneijder maakt duidelijk dat Yolanthe zwanger is. Ⓒ ANP/HH

Het Nederlands elftal neem het woensdagavond in het kader van de WK-kwalificatie op tegen de Turken. We duiken in het archief en pakken een aantal eerdere ontmoetingen met Turkije erbij. Van de gemiste penalty van Clarence Seedorf tot een aankondiging van Wesley Sneijder.