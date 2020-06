Dele Alli geschorst voor misplaatste coronagrap

De tuchtcommissie van de Engelse bond FA heeft Alli voor één wedstrijd geschorst naar aanleiding van een misplaatste grap over het coronavirus.

Alli plaatste in februari op sociale media een filmpje waarin hij op een luchthaven een mondkapje draagt en een Aziatische man bespot. Het was enkele weken voordat het coronavirus ook in Europa toesloeg.

Bekijk ook: Dele Alli moet vrezen na grap over coronavirus

Door het stof

„Het was niet grappig. Dat besefte ik snel en ik heb het filmpje ook gauw weer verwijderd”, liet Alli toen al snel weten. De aanvallende middenvelder ontsnapte echter niet aan een straf. De tuchtcommissie gaf hem ook nog een boete van 50.000 pond (56.000 euro) en hij moet een cursus volgen.

„Ik wil opnieuw excuses maken voor mijn gedrag”, zei Alli op de site van de Spurs. „Het was een bijzonder misplaatste grap over een virus dat ons veel meer heeft geraakt dan we ooit hadden gedacht. Gelukkig heeft de FA bevestigd dat mijn actie niet racistisch was, omdat ik racisme in welke vorm dan ook veracht. We moeten nadenken over de woorden die we zeggen en de dingen die we doen en hoe dat op anderen kan overkomen.”