Alexander Albon niet bang voor Max Verstappen

Albon wist Verstappen nog niet te kloppen in races, maar voor komend seizoen heeft hij in ieder geval genoeg vertrouwen opgebouwd. „Ik leer veel van Max. Zo veel zelfs, dat het echt niet onmogelijk is dat ik net zo snel word. Niets is onmogelijk, ik heb nog geen moment gehad dat ik dacht: oh Jezus, ik ga naar huis”, legt hij aan Motorsport.com uit.

De coureur lijkt met de nodige bluf aan het nieuwe seizoen te gaan beginnen. „Hij (Verstappen, red) zit al jaren bij Red Bull, Max weet hoe hij het maximale uit de auto moet halen. Ik ben nog een beetje zoekende. Maar ik ben snel in de bochten, daar pak ik 2 of 3 honderdsten op hem. ”

Hij vervolgt: „Iedereen weet hoe snel hij is, iedereen kent hem door en door. Voor mij is dat niet anders. Ik waardeer zijn snelheid juist. Het is goed voor mij. Er is voor mijn gevoel geen betere manier om te leren dan van een van de snelste coureurs op de grid. Het is een goede manier om het leerproces te versnellen. Ik zie het als een positief iets, het is mijn doel om het gat snel te verkleinen. Dat wil ik.”