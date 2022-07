SD Worx heeft na donderpreek weer wat kleur op de wangen in Tour

Tour de France

Tour-winnaar Vingegaard als een koning onthaald in Kopenhagen

Tienduizenden wielerfans hebben Tour de France-winnaar Jonas Vingegaard woensdag toegezwaaid in de Deense hoofdstad Kopenhagen. De 25-jarige wielrenner van Jumbo-Visma is de eerste Deen sinds Bjarne Riis in 1996 die de Ronde van Frankrijk heeft gewonnen.