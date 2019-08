Zwolle boekt eerste zege in Emmen

En dat was na drie nederlagen en een gelijkspel in de eerste vier competitiewedstrijden een welkome opsteker voor de Blauwvingers. Dat Stegeman en consorten drie punten zouden overhouden aan het bezoek aan Emmen, daar zag het in de openingsfase niet naar uit.

Al na zes minuten maakte Nick Bakker zich bij een corner los van zijn bewaker Lennart Thy en schoot de 1-0 in de verre hoek. Zwolle kwam er in het eerste kwartier amper aan te pas, maar bij de eerste de beste uitbraak was het wel direct raak. Dennis Johnsen schoot eerst tegen Keziah Veendorp aan, maar kreeg de rebound pardoes weer voor zijn voeten. De 1-1 aantekenen was vervolgens een koud kunstje.

Fout op fout

De gelijkmaker haalde het beste in Zwolle en het slechtste in Emmen naar boven. De bezoekers namen het initiatief over en de thuisclub stapelde fout op fout. Een lange bal van Sai van Wermeskerken werd door Veendorp totaal verkeerd getaxeerd, waarna Thomas Bruns de 1-2 langs doelman Dennis Telgenkamp kon tikken. Ook de keeper ging daar niet vrijuit, en dat ging hij bij de 1-3 al helemaal niet.

Telgenkamp leek goed weggekomen toen hij na een schot van Bruns de bal op de lat zag komen, maar Iliass Bel Hassani kopte van dichtbij de rebound binnen. Kort daarvoor had Johnsen met een bekeken balletje al de lat geraakt. Michael de Leeuw leek op slag van rust de aansluitingstreffer te maken, maar de captain van Emmen zag zijn kopbal van de lijn gehaald.

Veendorp heeft pech

In de tweede helft ging Emmen verwoed op jacht naar doelpunten, maar de Drenten hadden het geluk ook niet aan hun zijde. Veendorp zag twee kopballen op de lijn gered en Glenn Bijl was twee keer met een afstandsschot dichtbij. Omdat PEC verzuimde om via de counters het duel helemaal te beslissen, bleef de wedstrijd tot aan het einde toe spannend.

In de stand kwam echter geen verandering meer, waardoor PEC in een keer naar de middenmoot springt. FC Emmen staat met drie punten uit vijf duels voorlopig vijftiende.

