Knotsgekke zes minuten bezorgen Willem II zege

In een mum van tijd stond het 3-0 voor de thuisploeg door goals van Vangelis Pavlidis, Görkem Saglam en nieuwkomer John Yeboah. Uiteindelijk werd het zelfs 4-0 door een tweede goal van de geweldig spelende Pavlidis in de slotfase. En daarmee werd het een prima opmaat voor Willem II naar de wedstrijd in de derde voorronde van de Europa League tegen Rangers FC komende donderdag.

Het was in de knotsgekke zes minuten na rust één groot feest in het Koning Willem II-stadion, waar de goaltune My Little Lady in korte tijd zo veel ingestart moest worden, dat het bijna één XXL-versie van het aanstekelijke deuntje werd.

Het Willem II-publiek, dat zich verder keurig aan de coronamaatregelen had gehouden, vergat even alle zorgen en zong uit volle borst mee met het populaire nummer van de Tilburgse zanger Peter Smulders.

Heracles-trainer Frank Wormuth wisselt in één keer vier spelers.

Unieke ingreep Wormuth

Heracles Almelo-trainer Frank Wormuth was not amused over de plotselinge ineenstorting van zijn ploeg en greep keihard in. De Duitser wisselde vier spelers in één keer en zorgde daarmee voor een noviteit in een Eredivisiewedstrijd.Wormuth haalde zijn vier meest naar voren geschoven spelers naar de kant: de aanvallers Delano Burgzorg, Luca de la Torre, Adrian Szöke en de aanvallende middenvelder Rai Vloet en probeerde het tij te keren met het kwartet Sinan Bakis, Jeremy Cijntje, Mohamed Amissi en Rohat Agca. De opvallende ingreep leverde niet het gewenste effect op, want Willem II was na rust helemaal los.

Het was sowieso een vervelende middag voor Wormuth, want zijn grootste aanvallende troef Silvester van der Water ontbrak, omdat hij in staking is gegaan. De aanvaller doet dit uit onvrede over de impasse die is ontstaan rond de door hem gewenste transfer naar het Amerikaanse Orlando City.

Pavlidis in topvorm

De grote aanjager bij Willem II was de Griekse spits Vangelis Pavlidis, die afgelopen week in Luxemburg bij het Europese duel met FC Progrès Niederkorn ook al geweldig op dreef was en tweemaal scoorde. Na zijn openingsgoal stond de Griek ook aan de basis van de 2-0 van Saglam, die scoorde uit de rebound. Ook bij een 3-0 voorsprong ging hij niet op zoek naar eigen succes maar legde hij de ballen panklaar voor ploeggenoten. Yeboah en Saglam, die de lat trof, slaagden er echter niet in de tweede van de middag te maken. Dat deed Pavlidis zelf wel, waardoor het Willem II-publiek nog een keer kon meezingen met ‘My Little Lady’.

