Mohamed Ihattaren voelde zich volledig aan zijn lot overgelaten in Italië: ’Er werd van alles over mij gezegd’

Skigebied Val d’Isère-Tignes in Frankrijk heeft alles voor een geslaagde wintersportvakantie

In skigebied Val d’Isère-Tignes, gelegen in de Savoie Mont Blanc, ademt alles skiën. Het voormalige Espace Killy met de beruchte Olympische piste La Face de Bellevarde en talloze offpiste-mogelijkheden is de droom voor iedere sportieve skiër. Ook de recreant kan goed uit de voeten in de gebergtes in...