Kevin De Bruyne door Premier League-collega’s verkozen tot Speler van het Jaar

Na een nieuw fantastisch seizoen voor De Bruyne in de Premier League, beloond met de titel, blijft hij dus houder van de titel PFA Player of the Year. Alleen Cristiano Ronaldo en Thierry Henry slaagden erin om deze trofee tweemaal op rij te winnen. „Het feit dat spelers deze trofee kiezen, betekent veel”, vertelt De Bruyne in een persbericht van de PFA.

„Om gekozen te worden door spelers waarmee je duelleert in elke wedstrijd, is een eer. Zij zijn in mijn ogen degene die het meeste kennen van dit spelletje. Wanneer je dit soort awards wint, kan je aan je kinderen later vertellen: „Kijk, dit is wat papa deed!’.”

Drie keer City

Manchester City viel met Phil Foden een tweede keer in de prijs bij de mannen. De Engelse international won de prijs van Belofte van het Jaar na een doorbraakseizoen bij de kampioen. Bij de dames viel de eer ten berde van Lauren Hemp, speelster van…Manchester City. Hemp is de eerste dame die de prijs driemaal wint.

De Women’s PFA Player of the Year was voor Fran Kirby. De speelster van Chelsea won voor haar teamgenotes Sam Kerr en Ann-Katrin Berger. Voor de topscorer van Chelsea aller tijden is het de tweede keer dat ze de prijs in ontvangst mag nemen. Kirby komt in een illuster rijtje met dus De Bruyne, Ronaldo, Henry, Lucy Bronze, Gareth Bale, Alan Shearer en Mark Hughes.