Karim Benzema scoort bij zijn afscheid van Real Madrid, kampioen Barcelona verliest opnieuw

Benzema kondigde zondag zijn afscheid aan bij Real, na veertien jaar. De 35-jarige Fransman gaat naar verluidt de overstap maken naar Saudi-Arabië. Benzema maakte tegen Athletic uit Bilbao gelijk uit een strafschop en kreeg in de 73e minuut een publiekswissel. Oihan Sancet had in de 49e minuut de score geopend namens de uitploeg.

Club Athletic maakte nog kans op deelname aan de Conference League volgend seizoen, maar de plek in de voorrondes van het Europese clubtoernooi gaat nu naar Osasuna.

Trainer Carlo Ancelotti vertelde na de wedstrijd dat hij het vertrek van Benzema niet had zien aankomen. „Het was een verrassing voor ons allemaal”, zei hij. „Hij kwam deze ochtend naar me toe om het te vertellen. Ik kan zijn beslissing alleen maar respecteren. We kunnen alleen niet blij zijn. Hij gaat ons verlaten, terwijl we hem niet willen missen. Maar hij is een legende van deze club geworden.”

Valencia blijft erin

Valencia voetbalt ook volgend seizoen in La Liga. De club speelde in de laatste speelronde gelijk tegen Real Betis (1-1), maar ontsnapte omdat ook Real Valladolid niet verder kwam dan een gelijkspel tegen Getafe (0-0). Ook Almeria wist zicht te handhaven met een gelijkspel tegen Espanyol (3-3)

Daardoor speelt Real Valladolid volgend seizoen op het tweede niveau van Spanje, net als Espanyol en Elche die de afgelopen weken al degradeerden. Justin Kluivert had weer een basisplaats bij Valencia.

Barcelona verliest opnieuw

Kampioen Barcelona sloot het seizoen af met een nederlaag tegen RC Celta (2-1). Gabriel Veiga maakte beide doelpunten voor de club uit Vigo. Ansu Fati scoorde voor de bezoekers. Frenkie de Jong had een basisplaats bij Barcelona.