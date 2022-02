Sport Kort: Lucinda Brand heerst ook in Gavere en wint Superprestige

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Memphis Depay kwakkelt al sinds december met zijn hamstring. Ⓒ ANP/HH

Lucinda Brand heerst ook in veldrit Gavere en wint Superprestige

14:43 uur Lucinda Brand heeft voor het tweede jaar op rij het eindklassement in de Superprestige veldrijden op haar naam gezet. De Europees kampioene won ook de laatste cross in de reeks in het Belgische Gavere. Ze boekte al haar negentiende overwinning van het seizoen.

Brand was dit jaar ongenaakbaar in de Superprestige; ze won zes van de zeven veldritten en meestal met groot machtsvertoon. Ook in de slotcross in Gavere was ze niet bij te houden door haar concurrenten. Ze nam al vroeg in de wedstrijd afstand en bouwde haar voorsprong geleidelijk uit. Annemarie Worst kwam op 35 seconden als tweede over de finish. Denise Betsema eindigde als derde en maakte er een volledig Nederlands podium van.

Betsema en Worst hadden in de eindstand evenveel punten, maar omdat Betsema deze winter de cross in Ruddervoorde won, eindigt zij in het Superprestige-klassement als tweede.

Barcelona verwacht Depay na terugval volgende week terug

13.50 uur: Trainer Xavi van FC Barcelona hoopt volgende week weer te kunnen beschikken over Memphis Depay. De Nederlandse aanvaller kwam de afgelopen twee maanden vanwege een hamstringblessure amper in actie. „Memphis heeft een kleine terugslag gehad, het duurt dus wat langer voor hij weer aansluit”, zei Xavi een dag voor de derby tegen stadgenoot Espanyol.

Depay hield een hamstringblessure over aan het verloren duel met Bayern München (3-0) in de Champions League, begin december. De spits maakte begin januari zijn rentree, maar na twee invalbeurten kreeg hij weer last. Sindsdien ontbreekt de oud-PSV’er in de selectie van Xavi.

Met acht doelpunten in zestien wedstrijden is Depay de topscorer van Barcelona in de Spaanse voetbalcompetitie. De Catalanen staan op de vierde plaats. Barcelona ontvangt komende week Napoli in de eerste knock-outronde van de Europa League.

Anthon Charmig neemt met zege bergop leiding in Oman

12:56 uur De Deense wielrenner Anthon Charmig heeft de derde etappe in de Ronde van Oman gewonnen, een rit die eindigde met een klim van 2,8 kilometer. De 23-jarige Charmig achterhaalde in de laatste honderden meters de weggesprongen Tsjech Jan Hirt en pakte naast de ritzege ook de leiding in het algemeen klassement.

De Deen uit de procontinentale ploeg Uno-X nam de rode leiderstrui over van de Britse sprinter Mark Cavendish, die vrijdag de tweede etappe had gewonnen en donderdag tweede was geworden in de eerste rit. De derde etappe ging over 180 kilometer. Op weg naar de slotklim in Qurayyat moesten de renners al de nodige bergjes over. De Ronde van Oman eindigt dinsdag.

Olympisch wielerkampioen Richard Carapaz test postitief op corona

12.35 uur: Wielrenner Richard Carapaz heeft de Ronde van de Provence moeten verlaten vanwege een positieve coronatest. De olympisch kampioen van Tokio verschijnt volgens zijn ploeg Ineos Grenadiers niet aan de start van de tweede etappe. Zijn Italiaanse ploeggenoot Filippo Ganna heeft de leiding in het algemeen klassement. De 28-jarige renner uit Ecuador, die in 2019 de Giro d’Italia won, heeft volgens Ineos geen klachten die passen bij het coronavirus.

Carapaz stond in het klassement op de negentiende plaats. Ganna won donderdag de proloog van de vierdaagse Franse etappekoers, zijn landgenoot Elia Viviani schreef een dag later de eerste etappe op zijn naam.

Sadio Mané is dolgelukkig na de winst van de Afrika Cup met Senegal. Ⓒ ANP/HH

Liverpool heeft Sadio Mané terug na winst Afrika Cup

12.10 uur: Afrika Cup-winnaar Sadio Mané is terug bij Liverpool. De aanvaller bezorgde Senegal afgelopen zondag de titel, door in de finale tegen Egypte de beslissende strafschop binnen te schieten. Mané (29) kreeg van Liverpool daarna ook even de tijd om de festiviteiten in Senegal mee te maken.

De vleugelspits, die dit seizoen in de Premier League al acht doelpunten maakte, hervatte vrijdag de training bij zijn club. Volgens manager Jürgen Klopp kan zijn pupil zondag in de competitiewedstrijd tegen Burnley gewoon meedoen. „In emotioneel opzicht zweeft hij waarschijnlijk nog steeds”, zei de Duitser. „We moeten wel bekijken hoe Sadio er fysiek aan toe is.”

Mohamed Salah, die het met Egypte in de finale van het Afrikaans kampioenschap via strafschoppen dus moest afleggen tegen zijn clubgenoot, maakte donderdag in de met 2-0 gewonnen wedstrijd tegen Leicester City al zijn rentree. De clubtopscorer (zestien doelpunten) deed het laatste half uur mee. Liverpool is de nummer 2 van de Premier League, op 11 punten van Manchester City. De Reds hebben nog wel een wedstrijd tegoed.

Nieuwe bondscoach voor de Franse baanwielrenners

11.15 uur: De voormalige Franse baanwielrenner Grégory Baugé wordt bondscoach van de nationale sprintploeg van Frankrijk. Baugé (37) moet de sprinters zo goed mogelijk voorbereiden op de Olympische Spelen van 2024 in Parijs. Baugé werd zelf negen keer wereldkampioen en veroverde vier medailles op de Olympische Spelen.

„Na meer dan tien jaar voor de Franse ploeg te hebben gereden, ben ik nu buitengewoon trots dat ik bondscoach word van de nationale sprintploeg”, aldus Baugé. „Met mijn energie en ervaring wil ik de baanwielrenners helpen om te presteren.” In oktober vinden in de buurt van Parijs de WK baanwielrennen plaats.

Joel Embiid was op schot namens de Sixers. Hij scoorde 25 punten en was goed voor 19 rebounds. Ⓒ ANP/HH

Philadelphia 76ers winnen zonder aanwinst James Harden in NBA

De basketballers uit Philadelphia hebben, nog zonder hun aanwinst James Harden, hun 33e overwinning van dit NBA-seizoen geboekt. Onder aanvoering van Joel Embiid waren de Sixers met 100-87 te sterk voor Oklahoma City Thunder. De 27-jarige basketballer uit Kameroen gooide 25 punten bij elkaar en pakte 19 rebounds.

De 76ers sloten deze week een omvangrijke deal met de Brooklyn Nets. De Sixers lieten onder anderen Ben Simmons, Andre Drummond en Seth Curry naar New York gaan en kregen daar Harden en Paul Millsap voor terug. De aanwinsten waren vrijdag nog niet inzetbaar.

Ook de Chicago Bulls wonnen, DeMar DeRozan leidde zijn ploeg met 35 punten naar een zege op Minnesota Timberwolves (134-122). Nikola Jokic tekende met 23 punten, 16 rebounds en 11 assists voor een zogeheten triple-double bij Denver Nuggets, maar de Serviër kon daarmee een nederlaag tegen Boston Celtics niet voorkomen (108-102).