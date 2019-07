Wolfsburg beloont Weghorst met verbeterd contract

Hij tekent vrijdag een contract tot 2023, zijn vorige verbintenis in Wolfsburg was een jaar korter. Weghorst kwam vorige zomer over van AZ. „Al snel na mijn komst wist ik dat ik een juiste beslissing had genomen. Mijn gezin en ik voelen ons hier thuis en ik geniet van elke minuut dat ik met het team op het veld sta”, zei de spits vrijdag.

Mede dankzij de doelpunten van Weghorst plaatste Wolfsburg zich voor de Europa League. De drievoudig international is bovendien dicht bij een uitverkiezing voor het Nederlands elftal, zo liet Ronald Koeman eerder aan hem weten. „Ik wil uit alle macht bij het EK van volgend jaar zijn”, zei Weghorst vorige week.