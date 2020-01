Nizzolo schrijft vijfde etappe Tour Down Under op zijn naam

De 30-jarige sprinter van NTT, voorheen Dimension Data, versloeg na een rit over 149 kilometer van Glenelg naar Victor Harbor zijn landgenoot Simone Consonni en de Ier Sam Bennett in de massasprint. Dylan van Baarle passeerde als eerste Nederlander de streep; de renner van Ineos werd dertiende.

De Zuid-Afrikaan Daryl Impey van de ploeg Mitchelton-Scott blijft leider in het algemeen klassement. Hij houdt de Australiërs Richie Porte en de Robert Power achter zich. Zondag is de laatste etappe. Impey won de afgelopen twee jaar al de Tour Down Under, Porte was telkens tweede.