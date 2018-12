Schaatser Ntab verbaast met goud op 500 meter

De Russen Roeslan Moerasjov (zilver in 34,57) en wereldkampioen Pavel Koelizjnikov (brons met 34,61) belandden eveneens op het podium.

Ntab opende in de derde rit razendsnel (9,54) en reed daarna een vrijwel vlekkeloze ronde. Hij verbeterde zijn vorige persoonlijke toptijd op de 500 meter (34,96) dik. Ntab, zoon van een Nederlandse moeder en een Senegalese vader, kwam in zijn nog prille loopbaan op wereldbekerniveau nooit verder dan de negende plek op de kortste afstand.

Ntab reed eerder op de dag nog de vierde tijd op de 1000 meter in de B-divisie (1.10,22). Dat was eveneens een persoonlijk record.

B-divisie

Ronald Mulder (elfde in 34,93) en Nederlands kampioen Kai Verbij (twintigste in 35,27) vervulden zaterdag op de 500 meter een bijrol. Michel Mulder stelde eveneens teleur. De olympisch kampioen op de 500 meter werd in de B-divisie gediskwalificeerd na twee valse starts.

De tweevoudig wereldkampioen op de sprint wist zich bij de KNSB Cup eind oktober niet te plaatsen voor de eerste vier wereldbekers. Dankzij de afzeggingen van Kjeld Nuis en Jan Smeekens mocht hij in Astana toch meedoen. Michel Mulder, die door nogal wat blessureleed met een fysieke achterstand aan het nieuwe seizoen begon, krijgt zondag evenals zijn tweelingbroer Ronald en diens ploeggenoot Verbij nog een herkansing tijdens de tweede 500 meter in Kazachstan.