„Het lukte helaas niet om Seedorf in te schakelen”, zei Wiegman kort voor het WK over de bondscoach van de mannenploeg van Kameroen, dat toewerkt naar de Afrika Cup in Egypte. „Het kost de grootste moeite om informatie te krijgen over Kameroen. Maar we komen er wel achter, hoor.”

De Afrikaanse ploeg is de grote onbekende in groep E. Kameroen plaatste zich als nummer drie van de Afrika Cup voor het WK. Bondscoach Alain Djeumfa bereidde zijn ploeg in Spanje voor op het toernooi. „In Kameroen is alles nog niet zo georganiseerd als bij ons. Informatie komt heel laat door, het kost moeite om aan beelden te komen”, zei Wiegman. „Ik ben blij dat we pas de tweede wedstrijd tegen hen spelen.”

Kameroen begon het WK maandag in Montpellier met een nipte nederlaag tegen Canada (0-1). Vier jaar geleden beleefde de Afrikaanse ploeg een spectaculair debuut op de mondiale eindronde. Kameroen startte in Canada met een zege van 6-0 op Ecuador, vooral dankzij een hattrick van Gaëlle Enganamouit. Na een nipte nederlaag tegen Japan, toen de wereldkampioen, won Kameroen ook van Zwitserland. In de achtste finales bleek China net te sterk (0-1).

Clarence Seedorf als coach in actie. Ⓒ EPA

Nu zijn de vrouwen uit Centraal-Afrika er weer bij. Met de beelden van Canada - Kameroen in bezit kan Wiegman alsnog een strijdplan uitdokteren. Tactisch niet heel gedisciplineerd, maar wel energiek en fysiek sterk, zo luidde de eerste analyse van het spel van de Afrikaanse voetbalsters die met hun snelheid vooral op de counter spelen.

Bekijk ook: Kamergenoten laten Oranje Leeuwinnen ontsnappen

Zo moeizaam de zoektocht naar informatie verliep, zo makkelijk kan Wiegman de speelsters van de komende opponent deze dagen in de gaten houden. De Nederlandse ’Leeuwinnen’ checkten woensdag in Valenciennes namelijk in hetzelfde hotel in als waar de ’Ontembare Leeuwinnen’ verblijven. Zaterdag staan de hotelgenoten tegenover elkaar op het veld in het Stade du Hainaut.