Vechtsporter Tai Emery trakteert publiek na zege op blote borsten

Gevoel voor pr heeft de 35-jarige Emery absoluut. De Australische vechtersbaas zorgde ervoor dat haar eerste partij bij BKFC 3 in Thailand er eentje was om nooit te vergeten.

Na haar zege op Rung-Arun Khunchai, een vroege knock out in de allereerste ronde, klom ze in de touwen, deed haar topje omhoog en liet haar borsten zien.

Haar actie bracht behalve het publiek ook haar sponsor in vervoering. Kendra Lust, haar naam staat ook op het shirtje van Emery, feliciteerde haar op Instagram. „Gefeliciteerd Tai Emery met je overwinning via KO in de eerste ronde. Het was een genoegen om je te sponsoren en dit was de beste manier in welke sport dan ook om een overwinning te vieren.”