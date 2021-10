Nederlaag doet Roger Schmidt veel pijn

Volgens Schmidt ontbrak het zijn ploeg alleen aan de juiste timing. De laatste bal was niet altijd even goed. „Maar na de rust waren we scherp en hebben we AS Monaco lang bij ons doel weg kunnen houden. Ze kwamen maar een keer in onze box. Dat was wel meteen een doelpunt.”

Dat het voor de rust moeizamer ging had volgens Schmidt met onnodig balverlies te maken. Daardoor kon AS Monaco een aantal keer uitbreken. „Boadu kreeg daardoor de ruimte om diep te gaan. Aan zijn goal ging een fout van Armando Obispo vooraf. Hij greep nog twee keer goed in. In de rust hebben we wat zaken veranderd. Daarom veroverden we de bal na de rust sneller.”

In de ogen van Schmidt speelde Vinicius een topwedstrijd. „Hij was gemotiveerd. Ik ben heel tevreden met zijn inbreng. Hij heeft laten zien dat hij veel kwaliteit heeft”, zei de trainer, die nog weinig kon zeggen over de blessures die Noni Madueke en Cody Gakpo opliepen. „Het is nog niet duidelijk of ze zondag al dan niet inzetbaar zijn”, doelde hij op de wedstrijd tegen Ajax.