Voetbal: Wolverhampton achterhaalt Leeds in Premier League

23:15 uur Wolverhampton heeft Leeds United in de Premier League ingehaald op de ranglijst. De Wolves wonnen het onderlinge treffen vrijdagavond met 1-0. Beide clubs blijven in de middenmoot staan, zonder directe zorgen om degradatie.

Na ruim een uur kwam de thuisclub op voorsprong. Illan Meslier veranderde de bal dusdanig van richting, dat hij ’het leer’ achter zijn eigen doelman zag verdwijnen.

Pascal Struijk stond in de basis bij Leeds. Ki-Jana Hoever bleef op de bank bij Wolverhampton.

Voetbal: Invaller Vente bezorgt Roda JC de zege bij Helmond Sport

23:03 uur Roda JC blijft bovenin meedoen in de derde periode van de Keuken Kampioen Divisie. De Limburgse club won met 2-1 bij middenmoter Helmond Sport. Invaller Dylan Vente bezorgde zijn ploeg in de 87e minuut de benauwde zege.

Roda JC staat nu na zes wedstrijden op 15 punten in de derde periode, evenveel als De Graafschap dat zondag bij NEC aantreedt. Op de reguliere ranglijst staat Roda JC op de zevende plek.

Nummer 9 Telstar bleef op eigen veld op 1-1 steken tegen FC Eindhoven. Glynor Plet maakte halverwege de eerste helft het openingsdoelpunt namens de thuisclub. Invaller Bart Biemans maakte in de extra tijd gelijk.

Voetbal: NAC Breda wint bij FC Dordrecht

NAC Breda is door de winst bij FC Dordrecht in de Keuken Kampioen Divisie op gelijke hoogte gekomen met nummer drie Almere City. NAC heeft wel twee wedstrijden meer gespeeld dan de concurrent. De formatie van coach Maurice Steijn won vrijdag bij Dordrecht met 3-2.

Binnen het kwartier waren er al drie doelpunten gevallen. NAC liep uit door twee treffers van Kaj de Rooij, niet veel later scoorde de thuisclub door Dehninio Muringen. Na de hervatting maakte Nikolas Agrafiotis gelijk uit een strafschop. Lewis Fiorini zorgde in de slotfase voor de Bredase winst.

Jong PSV won van FC Den Bosch, 1-0. Shurandy Sambo scoorde in de eerste helft.

Voetbal: Oud-arbiter Mulder (80) overleden

20:02 uur Oud-arbiter Egbert Mulder is op 80-jarige leeftijd overleden. Hij floot vanaf 1970 bijna twintig jaar lang wedstrijden in het betaald voetbal op nationaal en internationaal niveau. Binnen de KNVB zette hij zich ook in voor de opleiding van nieuwe scheidsrechters en als waarnemer arbitrage.

Mulder fungeerde als scheidsrechter bij 130 internationale wedstrijden. Voor zijn verdiensten in zowel het amateur als betaald voetbal ontving hij in 2016 de gouden speld van de KNVB. Een jaar later werd hij koninklijk onderscheiden vanwege zijn inzet voor de maatschappij.

Russische olympiërs als Team ROC actief in Tokio en Peking

19:10 uur Russische sporters die ondanks de dopingschorsing van hun land toestemming hebben gekregen om deel te nemen aan de Zomerspelen in Tokio (2021) en de Winterspelen in Peking (2022) zullen dat doen onder de naam Team ROC (Russisch Olympisch Comité).

De naam Rusland, de Russische vlag en het Russische volkslied zijn bij de twee olympische evenementen verboden. Het Team ROC zal in Japan en China een olympische vlag tonen. Over een ander muziekstuk, als vervanger van het volkslied, wordt nog nagedacht.

Voetbal: Koploper Cambuur verspeelt punten bij Jong Ajax

18.35 uur: SC Cambuur heeft in de Keuken Kampioen Divisie vrijdagavond 2 punten verspeeld. De koploper uit Friesland kwam in Amsterdam niet verder dan 1-1 tegen Jong Ajax. Cambuur houdt nog wel 4 punten voorsprong op De Graafschap, de nummer 2 van de ranglijst.

Naci Ünüvar zette Jong Ajax op Sportcomplex De Toekomst in de 21e minuut op voorsprong. Vlak na rust maakte Robert Mühren gelijk.

Cambuur en De Graafschap hebben nu evenveel duels gespeeld. De Doetinchemmers komen zondag in actie, uit bij NEC.

Judo: Brons judoka Van Dijke na winst op Polling op grand slam Tel Aviv

18.23 uur: Judoka Sanne van Dijke heeft op de grand slam van Tel Aviv brons gewonnen in de klasse tot 70 kg. De Nederlandse bereikte dat succes onder meer door in een rechtstreekse confrontatie te winnen van Kim Polling.

Van Dijke werd door verlies in de halve finale verwezen naar de herkansing. Polling overkwam dat na een nederlaag in de tweede ronde. De twee strijden nog om een olympisch ticket in hun klasse.

De grand slam in de Israëlische stad is voor de Nederlandse judobond het voorlaatste meetmoment voor welke judoka’s naar de Olympische Spelen van Tokio mogen.

Sanne Vermeer veroverde eveneens brons in Tel Aviv. In de klasse tot 63 kilogram deed de 22-jarige judoka dat door in de strijd om de derde plaats te winnen van de Poolse Agata Ozdoba-Blach op waza-ari.

Vermeer behaalde vorige maand bij de Doha Masters ook brons. Ze was lang uit de roulatie door een hamstringblessure, die ze eind 2019 opliep.

In de klasse tot 81 kg won Frank de Wit brons. Hij deed dat via de herkansing, met een overwinning op de Belg Matthias Casse.

De eerste dag in Tel Aviv leverde voor Nederland geen eremetaal op. Naomi van Krevel (-52 kilogram), Sanne Verhagen en Pleuni Cornelisse (beiden -57 kilogram) werden vroeg in het toernooi uitgeschakeld.

Schaatsen: Sprinttalent Westenbroek naar schaatsploeg Reggeborgh

17.56 uur: Stefan Westenbroek rijdt het komend seizoen voor Team Reggeborgh. Het 18-jarige schaatstalent heeft een contract voor twee jaar ondertekend bij de ploeg van coach Gerard van Velde. Hij is afkomstig van TalentNED.

Westenbroek is een specialist op de 500 meter. „En ik hoop de komende jaren ook sterker te worden op de 1000 meter. Ik heb er hartstikke veel zin in en hoop dat het een mooi seizoen gaat worden.”

Westenbroek deed in het afgelopen seizoen als junior mee aan het NK sprint (twaalfde) en de NK afstanden (achtste) bij de senioren.

Voetbal: Van de Beek mogelijk weer beschikbaar bij Manchester United

17.23 uur: Middenvelder Donny van de Beek is zondag voor de thuiswedstrijd tegen Newcastle United weer beschikbaar bij Manchester United, de nummer 2 van de Premier League. De oud-Ajacied moest de gewonnen uitwedstrijd donderdag tegen Real Sociedad (0-4) aan zich voorbij laten gaan wegens een spierblessure. Volgens zijn trainer Ole Gunnar Solskjaer gaat het met zijn herstel de goede kant op.

„Hij maakt kans op een plaats in de selectie”, zei de Noor. „We zullen even de training van zaterdag moeten afwachten. Daarna maak ik mijn ploeg bekend. Ik hoop dat hij er weer bij kan zijn.”

Aanvaller Edinson Cavani, die donderdag het duel in de Europa League eveneens miste door een spierblessure, lijkt ook weer vrijwel speelklaar. Volgens Solskjaer wil ManUnited het contract van de 34-jarige international van Uruguay graag verlengen. Hij kwam in oktober transfervrij over van Paris Saint-Germain, de club waar hij uitgroeide tot topscorer aller tijden.

Cavani tekende destijds een contract voor 1 seizoen, met een optie voor nog een jaar. „Ik ben onder de indruk van hem”, liet Solskjaer weten. Cavani was tot dusver goed voor zeven doelpunten in 24 duels.

Turnen: Van Disseldorp stapt over naar Heerenveen

17.11 uur: Turnster Sara van Disseldorp maakt de overstap van Klaverblad TON Almelo naar het TeamNL-centrum van Topsport Noord in Heerenveen. Dat meldt gymnastiekbond KNGU vrijdag. De 17-jarige turnster neemt daarmee afscheid van haar coach Frank Louter.

Van Disseldorp turnde 5,5 jaar in Almelo. Ze spreekt van een moeilijk besluit. „Ik heb alles afgewogen, de faciliteiten, de trainingszaal en het contact met de andere turnsters. Voor mij moet alles top-5 zijn om zelf top-5 te worden.”

Het afscheid van coach Louter, tegen wie mogelijk onderzoeken lopen wegens grensoverschrijdend gedrag in het verleden, valt haar zwaar. „Ik weet dat er turnsters zijn met andere ervaringen, maar ik vind het belangrijk om te zeggen dat ik een fijne tijd heb gehad bij Frank. Hij heeft mij veel geleerd en door moeilijke momenten heen geholpen.”

Louter is niet meer welkom bij het topsportprogramma van de KNGU. Technisch directeur Mark Meijer zag een verdere samenwerking niet zitten. In Heerenveen is Janneke Wiersma tot aan de Spelen van Tokio de coach van Van Disseldorp, die sinds 2018 deel uitmaakt van de nationale selectie.

Atletiek: Olympisch meerkampkampioene Thiam test positief op corona

16.57 uur: De Belgische meerkampster Nafi Thiam heeft positief getest op het coronavirus. Dat bevestigde haar management vrijdag aan persbureau Belga. De olympische kampioene op de zevenkamp vertoont geen symptomen, maar moet wel afzeggen voor het Belgisch indoorkampioenschap dat zaterdag wordt gehouden in Louvain-la-Neuve. Nog niet duidelijk is of Thiam nu de EK indoor begin maart moet laten schieten.

Op het Belgisch kampioenschap zou Thiam aan het verspringen deelnemen, maar door de besmetting moet ze in quarantaine. De EK staan van 5 tot en met 7 maart op het programma in het Poolse Torún. Thiam wilde pas na het Belgisch kampioenschap bekijken of ze klaar is voor een EK-deelname, maar mist nu een belangrijk meetmoment. In oktober testte haar coach Roger Lespagnard al positief op corona.

Voetbal: PSV mogelijk zonder geblesseerde Boscagli tegen Vitesse

15.31 uur: PSV kan zondag in de thuiswedstrijd tegen Vitesse vermoedelijk niet beschikken over Olivier Boscagli. De Franse verdediger viel donderdag in de met 4-2 verloren ontmoeting met Olympiakos Piraeus in de Europa League uit met een hoofdwond.

„Het is lastig aan te geven of hij fit is”, aldus trainer Roger Schmidt vrijdag. „Op dit moment denk ik dat hij het niet redt, maar natuurlijk gaan we er alles aan doen om hem wel speelklaar te krijgen. Het hangt ook van Olivier zelf af. Hij moet zich comfortabel genoeg voelen om te spelen.”

Op het moment dat Boscagli zich aan de kant liet verzorgen aan zijn hoofd, maakte Olympiakos de 2-1. De centrale verdediger bleek niet verder te kunnen. Timo Baumgartl, de vervanger van Boscagli, was daarna schuldig aan de 3-2 en maakte ook in het vervolg geen beste indruk.

PSV heeft in de Eredivisie 9 verliespunten meer dan Ajax. De Eindhovenaren zijn uitgeschakeld in de KNVB-beker en moeten komende donderdag tegen Olympiakos met minimaal twee doelpunten verschil winnen om te voorkomen dat ook het Europese avontuur eindigt.

„Op dit moment is de teleurstelling natuurlijk nog aanwezig”, aldus Schmidt. „Ik vind dat er voor ons meer in zat. Het schema vertelt ons dat we onze focus snel weer moeten verleggen en nu naar Vitesse moeten kijken.”

In oktober verloor PSV in de Gelredome met 2-1 van Vitesse. De Arnhemmers pakten uit de laatste vier competitieduels slechts 1 punt. Schmidt: „Het wordt desondanks een moeilijke wedstrijd. Vitesse is een sterk team, dat op dit moment misschien niet in beste doen is. We moeten klaar zijn voor hun reactie daarop en de 3 punten in eigen huis houden.”

Voetbal: Bayern maanden zonder Franse middenvelder Tolisso

15.20 uur: Bayern München kan maanden niet beschikken over de Franse middenvelder Corentin Tolisso, die komende zomer mogelijk zelfs het EK moet missen. De 26-jarige Fransman heeft op de training een dijbeenblessure opgelopen.

„Hij heeft een zware spierblessure opgelopen”, zei Bayern-trainer Hansi Flick. „Bij een schot tijdens de training voelde hij een intense pijn. Niets wees erop dat hij een dergelijke blessure zou krijgen.”

Tolisso maakte dit seizoen al 22 keer zijn opwachting voor Bayern, dat het zaterdag in de Bundesliga opneemt tegen Eintracht Frankfurt. Onder anderen Thomas Müller en Benjamin Pavard zijn er dan ook niet bij.

Skisport: Faivre pakt wereldtitel reuzenslalom na val Pinturault

15.03 uur: De Fransman Mathieu Faivre heeft in het Italiaanse Cortina d’Ampezzo de wereldtitel veroverd op de reuzenslalom. Hij is de eerste Fransman in meer dan vijftig jaar die wereldkampioen wordt op het onderdeel. De Italiaan Luca de Aliprandini werd tweede en het brons was voor Marco Schwarz uit Oostenrijk.

De Fransman Alexis Pinturault, de snelste in de eerste run, begon de tweede run als de grote favoriet, maar hij ging onderuit. Faivre, die na de eerste run vierde stond, had 0,58 seconden achterstand op Pinturault. Met een sterke tweede run troefde hij de concurrentie af. Jean-Claude Killy was in 1968 in Grenoble de laatste Fransman die op de reuzenslalom de wereldtitel won.

Voor de 29-jarige Faivre was het zijn tweede goud bij dit WK. Dinsdag veroverde hij al de wereldtitel op de individuele parallelslalom. Het verschil na twee runs met de zilveren De Aliprandini bedroeg 63 honderdsten van een seconde. Ook Schwarz zat nog binnen de seconde. De Oostenrijker pakte eerder het goud op de combinatie.

„Er zijn de afgelopen jaren heel wat frustrerende momenten geweest, ik heb ervoor moeten knokken. Maar nu kijk ik er naar uit om dit succes met mijn teamgenoten te vieren”, zei Faivre.

Een aantal topfavorieten stelde teleur. De Kroaat Filip Zubcic werd vierde, de Sloveen Zan Kranjec zesde terwijl de Noorse titelverdediger Henrik Kristoffersen genoegen moest nemen met de negende plaats. De Zwitser Marco Odermatt kwam ten val in de eerste run, dat overkwam ook de Nederlander Maarten Meiners.

Judo: Judoka’s missen finales op Grand Slam van Tel Aviv

14.39 uur: De Nederlandse judoka’s zijn er op de tweede dag van het Grand Slam van Tel Aviv net niet in geslaagd de finales te bereiken. Frank de Wit, Sanne van Dijke en Sanne Vermeer waren er dichtbij. Het drietal ging onderuit in de halve finales en strijdt later op de dag om het brons.

De Wit bereikte in de klasse tot 81 kilogram de halve finales door achtereenvolgens de Hongaar Atilla Ungvari, de Azerbeidzjaan Hidajat Heidarov en de Italiaan Kenny Komi Bedel te verslaan. Dat deed hij steeds op ippon in de golden score, de verlenging die nodig was om tot een beslissing te komen. De Oezbeek Sharoffidin Boltabojev bleek net te sterk, opnieuw in de golden score.

Van Dijke, in de klasse tot 70 kilo in een strijd gewikkeld met Kim Polling om een olympisch ticket, verloor in haar halve finale van de Française Margaux Pinot, ook na verlenging. Op weg had zij de Griekse Elisavet Teltsidou en de Belgische Gabriella Willems verslagen. Ze gaat nu met Kim Polling om het brons strijden. Polling had herkansingen nodig om zo ver te komen.

Vermeer verloor in de halve finales in de klasse -63 kg van de Sloveens Andrea Leski. Daarvoor was ze te sterk voor de Spaanse Cristina Cabaña Perez en de Roemeense Stefania Dobre geweest.

Voetbal: Real-trainer Zidane is ook Benzema enige tijd kwijt

14.05 uur: Real Madrid moet het voorlopig stellen zonder Karim Benzema. De Franse aanvaller ontbrak vrijdag op de training en volgens Spaanse media heeft hij een enkelblessure.

Benzema mist de competitiewedstrijd van zaterdag tegen Valladolid en is een twijfelgeval voor het duel met Atalanta Bergamo in de achtste finales van de Champions League, volgende week woensdag.

„We zullen moeten afwachten hoe het met hem gaat volgende week”, aldus trainer Zinedine Zidane, die komend weekend wegens blessures meer spelers moet missen. „We willen meer blessures voorkomen, dat probeert iedereen te doen. Maar er zijn veel verschillende factoren en op dit moment gaat het in die zin niet goed bij ons. We moeten geduld hebben voordat we onze jongens terug krijgen.”

Zidane, die met Real tweede staat in La Liga, kan voorlopig ook niet beschikken over onder anderen Sergio Ramos en Eden Hazard.

Handbal: BENE-League handbal slaat seizoen over wegens corona

13.12 uur: Voor de handballers komt er dit seizoen geen BENE-League meer. De gezamenlijke topcompetitie met teams uit Nederland en België is vanwege de situatie rond corona afgelast. Dat is besloten na overleg tussen de nationale handbalfederaties en de organisatie achter de BENE-League. Met name de verschillen in Covid-19-maatregelen per land maken het moeilijk een grensoverschrijdende competitie te houden.

„We richten ons op volgend seizoen. Mocht de situatie zich drastisch verbeteren, dan bekijken we de mogelijkheid van een alternatieve BENE-League vorm”, zegt Michel Kranzen, voorzitter van de raad van toezicht. De bonden geven nu de voorkeur aan het spelen van de eigen nationale competitie.

Voetbal: Trainer Buijs mist training in aanloop naar Derby van het Noorden

12:47 uur: Trainer Danny Buijs heeft vrijdag uit voorzorg de training van FC Groningen overgeslagen. Hij heeft in een overleg gezeten waarbij één persoon in afwachting is van de uitslag van een coronatest, aldus FC Groningen. De ploeg van Buijs neemt het zondag in de Derby van het Noorden op tegen sc Heerenveen.

„Vandaag worden alle spelers en stafleden van FC Groningen getest, zoals te doen gebruikelijk voor een officiële wedstrijd”, aldus de nummer 6 van de Eredivisie. „Omdat de Trots van het Noorden geen enkel risico wil nemen, wordt Buijs van spelers en staf gescheiden totdat alle uitslagen bekend zijn.”

Sc Heerenveen - FC Groningen begint zondag om 14.30 uur.

Topper tussen voetbalsters PSV en Ajax op 17 maart

10:45 uur: De afgelaste topper in de Eredivisie tussen de voetbalsters van PSV en Ajax is nu op woensdag 17 maart gepland. De aftrap is om 20.00 uur. Dat maakte de KNVB vrijdag bekend. De wedstrijd zou afgelopen weekend gespeeld worden, maar werd vanwege het winterweer afgelast. De hele speelronde vond geen doorgang.

Ajax en PSV zijn de nummers 1 en 2 van de Eredivisie.

Tennissters Sabalenka en Mertens winnen dubbelspel in Melbourne

08:10 uur: Tennissters Aryna Sabalenka en Elise Mertens hebben het vrouwendubbelspeltoernooi van de Australian Open op hun naam geschreven. Sabalenka en Mertens waren met duidelijke cijfers te sterk voor de Tsjechische speelsters Barbora Krejcikova en Katerina Siniakova: 6-2 6-3.

Voor de Wit-Russische Sabalenka (22) en Mertens (25) uit België is het hun tweede grandslamtitel. Eind 2019 wonnen ze al de US Open.

In de halve finale was het duo Sabalenka/Mertens de Nederlandse Demi Schuurs, die een duo vormt met de Amerikaanse Nicole Melichar, de baas.

Basketballers Nets boeken bij de Lakers vijfde zege op een rij

08:09 uur: Brooklyn Nets heeft ten koste van Los Angeles Lakers de vijfde opeenvolgende zege in de NBA geboekt. In het Staples Center van de Lakers werd het 109-98. De Nets verpestten een bijzondere avond voor LeBron James, die zijn op de topscorerslijst van de NBA de mijlpaal van 35.000 punten doorbrak.

James Harden nam aan de zijde van de Nets 23 punten voor zijn rekening, Joe Harris was goed voor 21 punten. De bezoekers konden ook weer rekenen op Kyrie Irving, die hersteld is van een rugblessure.

Aan de zijde van de Lakers was James de topschutter met 32 punten. De 36-jarige James bracht zijn puntentotaal op 35.017 en is daarmee de derde speler in de historie van de NBA die meer dan 35.000 punten weet te maken. Hij is nog 1811 punten verwijderd van nummer 2 Karl Malone en 3370 van koploper Kareem Abdul-Jabbar.

Milwaukee Bucks verloor al voor de vijfde keer op een rij. Toronto Raptors was in Milwaukee met 110-96 te sterk. Norman Powell maakte 29 punten voor de Raptors. Bij de thuisploeg maakte Giannis Antetokounmpo 23 punten, maar hij wist niet te overtuigen met slechts acht rake worpen uit twintig pogingen.