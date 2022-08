Bestuur AS Monaco stapt naar UEFA na ’vuurwerkshow’ PSV-fans bij spelershotel

Volgens de Franse krant Nice-Matin was de directie van AS Monaco zo ’verbijsterd’ over het gedrag van de Eindhovense harde kern dat - al voor de wedstrijd van dinsdag - werd besloten om het incident aanhangig te maken bij de UEFA. Het is onduidelijk wat de bond kan en wil doen na een dergelijk incident, waar PSV als club niets te maken mee had.

Dergelijke ’supportersactie’ vinden wel vaker plaats rond wedstrijden. Eerder dit jaar staken fans van FC Kopenhagen rond het Conference League-duel met PSV nog vuurwerk af bij het verkeerde hotel.

PSV won dinsdag met 3-2 van AS Monaco. Eerder speelden beide teams met 1-1 gelijk. Door de zege mogen de Brabanders zich opmaken voor een beslissend tweeluik met het Rangers FC van Giovanni van Bronckhorst. De winnaar plaatst zich voor de groepsfase van de Champions League.