Bundesliga: Bayern zet meteen de toon met achtklapper tegen Schalke

Al na 4 minuten maakte Serge Gnabry het eerste doelpunt voor Bayern, bovendien de eerste treffer dit seizoen in de Bundesliga. Halverwege was het al 3-0. Leon Goretzka zorgde voor de tweede, vervolgens benutte de Poolse topschutter Robert Lewandowski een strafschop.

Na rust zette het patroon zich voort. Gnabry maakte de 4-0 en 5-0. Daarna maakte Thomas Müller er 6-0 van. Vervolgens was het de beurt aan Leroy Sané (7-0). Invaller Jamal Musiala, een jeugdspeler, maakte de laatste.

Sané debuteerde in de Bundesliga voor Bayern, dat de international overnam van Manchester City. Daarvoor speelde Sané uitgerekend bij Schalke. Bayern had eerder op de dag Thiago Alcantara naar Liverpool zien vertrekken. Joshua Zirkzee viel in de slotfase bij Bayern in voor Müller.

