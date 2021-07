’Gouden gigant’ Niek Kimmann wint ook voor maatje Jelle van Gorkom

Niek Kimmann scheurt door het Ariake Urban Sports Park naar het goud. Kimmann: „Ik kan nauwelijks bevatten dat het is gelukt.” Ⓒ ANP/HH

AMSTERDAM - Het vocht dat uit zijn ooghoeken rolde, vertelde hoe heftig het verhaal is dat achter het BMX-goud van Niek Kimmann schuilt. Dit ging niet alleen maar over zijn persoonlijke drama eerder in die week, toen hij een scheurtje in zijn knieschijf opliep, omdat hij kiezelhard tegen een onoplettende official aan knalde. Het ging veel dieper, verwijzend naar het verschrikkelijke ongeval in 2018 van Jelle van Gorkom. Ook voor zijn maatje weerstond hij de pijn, wetend dat wat Kimmann voelde in het niet viel bij wat Van Gorkom nog altijd doormaakt.