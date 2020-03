Chelsea haalt uit tegen Everton

De ploeg van coach Frank Lampard won met 4-0. Het was de derde nederlaag in elf competitieduels die Everton sinds de aanstelling van de Italiaanse trainer Carlo Ancelotti moest incasseren. Chelsea blijft door de overwinning vierde in de Premier League.

Voormalig Vitesse-speler Mason Mount opende in de 14e minuut de score op Stamford Bridge. Zeven minuten later stond het al 2-0, ditmaal was de Spanjaard Pedro de doelpuntenmaker. Na de pauze lieten de Braziliaan Willian en de Franse spits Olivier Giroud de score verder oplopen. Het was de eerste keer dat Everton in een competitieduel onder Ancelotti niet tot scoren kwam.