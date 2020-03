Derbyzege Manchester United op City, Chelsea haalt uit

Anthony Martial schoot United na een half uur op voorsprong. De Franse aanvaller werd bij een vrije trap van Bruno Fernandes verrassend naar voren gestuurd en tikte de bal achter doelman Ederson. De keeper had kort daarvoor nog een schot van Martial tegengehouden.

De spelers van coach Pep Guardiola hadden nog een uur om iets aan de achterstand te doen. Sergio Agüero zag een doelpunt afgekeurd worden wegens buitenspel. Raheem Sterling kreeg nog enkele kansen, maar keeper David de Gea hield het doel schoon. Diep in blessuretijd maakte invaller Scott McTominay de 2-0 met een afstandsschot na een slordige uitgooi van Ederson.

Chelsea haalt uit tegen Everton

Chelsea heeft dankzij een ruime zege op Everton weer wat afstand genomen van enkele teams die ook in de race zijn voor de plaatsen achter koploper Liverpool die recht geven op deelname aan de Champions League. De ploeg van coach Frank Lampard won met 4-0. Het was de derde nederlaag in elf competitieduels die Everton sinds de aanstelling van de Italiaanse trainer Carlo Ancelotti moest incasseren. Chelsea blijft door de overwinning vierde in de Premier League.

Voormalig Vitesse-speler Mason Mount opende in de 14e minuut de score op Stamford Bridge. Zeven minuten later stond het al 2-0, ditmaal was de Spanjaard Pedro de doelpuntenmaker. Na de pauze lieten de Braziliaan Willian en de Franse spits Olivier Giroud de score verder oplopen. Het was de eerste keer dat Everton in een competitieduel onder Ancelotti niet tot scoren kwam.