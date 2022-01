Winnende Peter Wright niet helemaal bij de les: ’Dat heb ik waarschijnlijk gedroomd’

Wright, de wereldkampioen van 2020, werd in de eerste leg direct gebroken door Rydz en voelde de moed onmiddellijk in de schoenen zakken.

„Ik dacht: dit wordt vast zo’n avond waarop mijn dubbels niet gaan vallen. Gelukkig bleef die gedachte slechts kort in mijn hoofd hangen. Ik heb dit soort dingen vaker meegemaakt en weet hoe ik ermee moet omgaan. Op een gegeven moment begon ik de dubbels gelukkig weer te raken. Ik ben zeer blij dat ik de zege alsnog over de streep heb weten te trekken.”

Negendarter

De 51-jarige Wright was in de zesde zet nog dicht bij een negendarter, maar was op het moment suprème niet scherp genoeg. „Ik liet mijn laatste pijl voor dubbel twaalf niet goed los. Ik hield hem te lang vast. Ja, vreselijk. Hij kwam niet eens in de buurt”, aldus Snakebite, die pas in de laatste set voor het eerst een voorsprong nam.

„Toen pas? In de laatste set? Nee, in de vierde pakte ik toch al een keer de leiding? Niet? Hm, ik dacht van wel, maar dat heb ik waarschijnlijk gedroomd dan, haha.”

Callan Rydz baalt als een stekker na het missen van een belangrijke pijl. Ⓒ LAWRENCE LUSTIG

Gary Anderson

Met Anderson als tegenstander in de halve finale is inmiddels zeker dat er maandag sowieso een Schot in de finale van het WK darts staat. Wright heeft veel respect voor zijn even oude landgenoot.

„Gary is een speciale speler. Ik kijk heel erg op tegen zijn prestaties, tegen wat hij voor Schotland heeft bereikt ook. Als ik voor ik stop in de buurt kan komen van wat hij bereikt heeft, ben ik blij. Als het moet, staat Gary er. Altijd. Ik reken daarom ook op een lastige wedstrijd.”

De andere halve finale gaat tussen Michael Smith en James Wade.