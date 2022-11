Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten.

Recordomzet Cambuur over seizoen 2021/22

12:49 uur SC Cambuur sluit het jaar met een positieve noot af. De Friese club bereikte over het seizoen 2021-2022 de hoogste omzet ooit, zo blijkt uit de jaarcijfers die de club publiceerde. De omzet bedroeg afgelopen seizoen 8,9 miljoen euro. Het was tevens de elfde keer in twaalf jaar tijd dat Cambuur zwarte cijfers boekte.

Mede dankzij de corona gerelateerde steunpakketten sloot de club het seizoen 2021-2022 af met een positief resultaat van 84.000 euro, het eigen vermogen steeg tot een positief saldo van 1.051.000 euro.

Cambuur startte in juli met de bouw van een nieuwe stadion, iets wat financieel directeur Gerald van den Belt aanhaalde in zijn toelichting bij de jaarcijfers. „Financieel gezien staat de club er goed en gezond voor, al hebben we richting het nieuwe stadion nog wel de nodige financiële uitdagingen. Daar gaan we met z’n allen de schouders onder zetten en als ik kijk naar alle mensen die zich momenteel met hart en ziel inzetten voor de club heb ik daar alle vertrouwen in”, aldus Van den Belt.

Kings scoren erop los in NBA en verslaan Nets met ruime cijfers

07:29 uur De basketballers van Sacramento Kings hebben in de NBA met ruime cijfers van Brooklyn Nets gewonnen. Het werd in het Golden 1 Center in Sacramento liefst 153-121 voor de Kings. In het derde kwart maakte de thuisploeg 42 punten.

Bijna dertig jaar geleden waren de Kings net zo trefzeker in een wedstrijd in de NBA. In januari 1993 kwam de club uit Sacramento tegen Philadelphia 76ers tot 154 punten.

De Kings noteerden tegen de Nets twintig driepunters, waarvan Terence Davis er zeven voor zijn rekening nam. Hij was met 31 punten de topschutter van de avond. Zes van zijn ploeggenoten noteerden ook minimaal twaalf punten.

Aan de zijde van de Nets was Kevin Durant goed voor 27 punten. De ploeg uit New York kon niet beschikken over de geschorste Kyrie Irving, die promotie had gemaakt voor een documentaire die als antisemitisch wordt ervaren door de Joodse gemeenschap.

Voor de Kings was het vierde zege op een rij na het seizoen wat teleurstellend te zijn begonnen met drie overwinningen in de eerste negen duels. Ze staan nu achtste in de Western Conference. De Nets bezetten de twaalfde plek in de Eastern Conference.