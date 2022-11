Volleyballers op EK tegen nummer 1 van de wereld

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten.

Volleyballers loten Polen op EK

22.33 uur: De Nederlandse volleyballers nemen het volgend jaar in de groepsfase van het Europees kampioenschap op tegen Polen, de nummer 1 van de wereldranglijst. Dat is het resultaat van de loting die woensdag in Napels plaatsvond. Het EK wordt gehouden van 28 augustus tot en met 16 september in Italië, Bulgarije, Noord-Macedonië en Israël.

De andere tegenstanders in de groepsfase zijn Noord-Macedonië, Montenegro, Tsjechië en Denemarken. Oranje is in deze poule na Polen het best geklasseerde land op de wereldranglijst.

Ook de volleybalsters kennen hun tegenstanders op hun EK, dat van 15 augustus tot en met 3 september wordt gespeeld in België, Duitsland, Estland en Italië. Nederland neemt het in de groepsfase op tegen Estland, Finland, Frankrijk, Slowakije en Spanje. Van die landen staat Nederland het hoogst (12e) op de wereldranglijst.

Engelse bond klaagt aanvaller Toney aan voor overtreden gokregels

19.57 uur: De Engelse voetbalbond FA heeft aanvaller Ivan Toney van Brentford aangeklaagd voor het veelvuldig overtreden van de gokregels. Volgens de bond heeft de 26-jarige aanvaller tussen 2017 en 2021 maar liefst 232 keer de regels gebroken.

De Engelse krant Daily Mail berichtte eerder deze maand dat er een onderzoek van zeven maanden liep naar Toney, vanwege verdenkingen van gokken in de tijd voordat hij voor Brentford speelde. Daarin werd ook gezegd dat er geen signalen waren dat Toney op eigen wedstrijden had gegokt.

Brentford liet weten dat het is ingelicht dat Toney, die sinds 2020 uitkomt voor de club, is aangeklaagd voor „het breken van FA-regel E8.” „De club is in overleg met Ivan en zijn juridische vertegenwoordiger over deze zaak en deze gesprekken zullen privé blijven. We zullen verder geen commentaar geven tot de zaak is afgerond.”

Turkije concurrent Groot-Brittannië en Ierland voor EK 2028

19.04 uur: Turkije doet opnieuw een gooi naar het organiseren van het EK voetbal. Het land moet het voor het EK van 2028 opnemen tegen een gezamenlijk bid van Groot-Brittannië en Ierland.

Turkije moest het in de strijd om het EK van 2024 afleggen tegen Duitsland. De Turken hebben bij de UEFA ook hun interesse kenbaar gemaakt voor het EK van 2032. Voor dat toernooi is Italië de concurrent, zo maakte de Europese voetbalbond UEFA woensdag bekend.

„De uiterste datum voor het indienen van de definitieve biedingsdossiers is 12 april 2023. De aanwijzing van de toernooien zal plaatsvinden in het najaar van 2023”, aldus de UEFA. Groot-Brittannië wil behalve in Engelse stadions ook wedstrijden plannen in Wales, Schotland en Noord-Ierland. Ierland zou twee EK-stadions huisvesten. Het bid van de vijf voetbalbonden is favoriet, maar niet duidelijk is of de vijf voetballanden bij toewijzing ook gekwalificeerd zijn. Het organiserende land neemt normaal gesproken automatisch deel.

Rusland wilde het EK van 2028 of 2032 ook huisvesten, maar is vanwege de inval in Oekraïne uitgesloten.

Cambuur licht optie en legt Bangura ook voor komend seizoen vast

15.15 uur: Cambuur heeft zich ook voor volgend seizoen verzekerd van de diensten van Alex Bangura. De Friese club heeft de optie in het contract van de verdediger gelicht en hem tot de zomer van 2024 vastgelegd.

Bangura - in 2018 overgenomen van Feyenoord - maakte in februari van 2019 als vleugelaanvaller zijn debuut in Leeuwarden, maar inmiddels speelt hij als linksback. Hij speelde al bijna honderd duels voor Cambuur, dat momenteel zeventiende staat in de Eredivisie.

Cambuur stelde onlangs Sjors Ultee aan als nieuwe hoofdtrainer. Hij is de opvolger van Henk de Jong, die op doktersadvies stopte.

VK en Ierland publiceren lijst met 14 speellocaties voor EK 2028

14.29 uur: Engeland, Noord-Ierland, Ierland, Schotland en Wales hebben hun voorlopige biddossier voor het EK voetbal van 2028 ingediend bij de UEFA. De landen hebben een lijst van veertien speellocaties, waarvan drie in Londen, samengesteld en die wordt nog teruggebracht tot tien.

De vijf Europese landen hebben als motto ’Voetbal voor iedereen. Voetbal voorgoed. Voetbal voor de toekomst’. „De visie is een verwijzing naar diversiteit, sociale doelen en innovatie bij een EK dat onvergetelijke herinneringen zal creëren in uitverkochte, iconische stadions in beroemde voetbalsteden die over de hele wereld bekend zijn”, melden de landen.

Anfield - het onderkomen van Liverpool - ontbreekt op de shortlist van veertien stadions, terwijl de nieuwe thuisbasis van stadgenoot Everton er wel op staat. Ook de stadions van Manchester United, Chelsea en Arsenal staan niet op de lijst. Dublin, de hoofdstad van Ierland, staat met twee stadions op de voorlopige lijst.

Het is mogelijk dat in Londen de stadions van West Ham United en Tottenham Hotspur gaan worden gebruikt, net als Wembley.

Het EK van 2028 is nog niet toegewezen. Het EK van 2024 wordt in Duitsland gehouden, het WK is in 2026 in Canada, Mexico en de Verenigde Staten.

Recordomzet Cambuur over seizoen 2021/22

12:49 uur SC Cambuur sluit het jaar met een positieve noot af. De Friese club bereikte over het seizoen 2021-2022 de hoogste omzet ooit, zo blijkt uit de jaarcijfers die de club publiceerde. De omzet bedroeg afgelopen seizoen 8,9 miljoen euro. Het was tevens de elfde keer in twaalf jaar tijd dat Cambuur zwarte cijfers boekte.

Mede dankzij de corona gerelateerde steunpakketten sloot de club het seizoen 2021-2022 af met een positief resultaat van 84.000 euro, het eigen vermogen steeg tot een positief saldo van 1.051.000 euro.

Cambuur startte in juli met de bouw van een nieuwe stadion, iets wat financieel directeur Gerald van den Belt aanhaalde in zijn toelichting bij de jaarcijfers. „Financieel gezien staat de club er goed en gezond voor, al hebben we richting het nieuwe stadion nog wel de nodige financiële uitdagingen. Daar gaan we met z’n allen de schouders onder zetten en als ik kijk naar alle mensen die zich momenteel met hart en ziel inzetten voor de club heb ik daar alle vertrouwen in”, aldus Van den Belt.

Kings scoren erop los in NBA en verslaan Nets met ruime cijfers

07:29 uur De basketballers van Sacramento Kings hebben in de NBA met ruime cijfers van Brooklyn Nets gewonnen. Het werd in het Golden 1 Center in Sacramento liefst 153-121 voor de Kings. In het derde kwart maakte de thuisploeg 42 punten.

Bijna dertig jaar geleden waren de Kings net zo trefzeker in een wedstrijd in de NBA. In januari 1993 kwam de club uit Sacramento tegen Philadelphia 76ers tot 154 punten.

De Kings noteerden tegen de Nets twintig driepunters, waarvan Terence Davis er zeven voor zijn rekening nam. Hij was met 31 punten de topschutter van de avond. Zes van zijn ploeggenoten noteerden ook minimaal twaalf punten.

Aan de zijde van de Nets was Kevin Durant goed voor 27 punten. De ploeg uit New York kon niet beschikken over de geschorste Kyrie Irving, die promotie had gemaakt voor een documentaire die als antisemitisch wordt ervaren door de Joodse gemeenschap.

Voor de Kings was het vierde zege op een rij na het seizoen wat teleurstellend te zijn begonnen met drie overwinningen in de eerste negen duels. Ze staan nu achtste in de Western Conference. De Nets bezetten de twaalfde plek in de Eastern Conference.