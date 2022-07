Prachtige sprintzege Fabio Jakobsen in Tour bijna twee jaar na horrorcrash

Jakobsen debuteert in de Tour en versloeg in de massasprint de Belg Wout van Aert en de Deen Mads Pedersen. Van Aert, van de Nederlandse ploeg Jumbo-Visma, neemt dankzij bonificatieseconden de gele trui over van zijn landgenoot Yves Lampaert.

Voor de start was er chaos verwacht in de slotfase. Het peloton moest de 17,5 kilometer lange Grote Beltbrug over waar de wind vrij spel heeft. Er werd gevreesd voor zogenoemde waaiers, maar die bleven uit. Wel was er aan het begin een grote valpartij waarbij geletruidrager Yves Lampaert was betrokken.

Ruim twee kilometer voor de finish was het opnieuw raak. Een deel van het peloton ging onderuit, maar de sprinters konden verder. Uiteindelijk trok Jakobsen aan het kortste einde. „Ja, dit is geweldig”, aldus de Nederlander in een eerste reactie. „Terugkeren op niveau is een lang proces geweest, waarbij ik veel hulp heb gehad. Hiermee betaal ik al die mensen terug”, zei de sprinter. „Ik ben blij dat ik nog kan fietsen en hier kan winnen, daar heb ik misschien wel vijftien jaar van gedroomd.”

Jakobsen (25) werd in de zomer van 2020 door Dylan Groenewegen bij een gevaarlijke aankomst in Katowice de hekken ingereden. Hij lag dagen in coma met tal van verwondingen en met name zijn gezicht was gehavend. Vorig jaar knokte hij zich langzaam terug en voor de Tour kon zijn ploeg Quick-Step - Alpha Vinyl niet om hem heen met al tien zeges op zak. Het kostte de Brit Mark Cavendish een plaats in de Tourploeg van het Belgische team.

„Het is ongelooflijk dat ik nu hier kan winnen, bij mijn debuut in de Tour. Dit is de grootste wedstrijd op aarde en als sprinter wil je hier staan. Ik hoop dat de mensen genoten hebben.”

Magnus Cort draagt zondag de eerste bergtrui in deze Tour. Ⓒ ANP/HH

Eerste bergtrui voor Cort

De Deen Magnus Cort is de eerste drager van de bergtrui in deze Tour de France. De renner van EF Education - EasyPost was zaterdag in de tweede etappe mee in een vroege ontsnapping en kwam op de eerste drie hellinkjes van deze Tour als eerste boven. Dat leverde Cort drie keer een punt op.

De 29-jarige Cort is zesvoudig ritwinnaar in de Ronde van Spanje en won in 2018 een etappe in de Tour de France. Het openingsweekeinde van de Tour vindt plaats in zijn vaderland.

