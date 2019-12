De Jong: ’Matthijs de Ligt mag zo naar Barcelona komen’

„Hij heeft de goede keuze gemaakt en doet het over het algemeen ook goed in Turijn”, breekt hij een lans voor zijn vriend die de laatste duels van De Oude Dame op de bank moest plaatsnemen. Maar ook al is De Ligt bij Juventus op zijn plek… „Het neemt niet weg dat hij over een paar jaar naar Barcelona mag komen”, lacht Frenkie, die vindt dat de Spaanse competitie speltechnisch de beste ter wereld is.

„Vroeger was La Liga echt de sterkste. Dat zag je ook in de Europese bekertoernooien, waarin de Spaanse clubs ver kwamen en hoofdprijzen pakten in de Champions League en Europa League.” Maar Engeland is volgens hem de kaper op de kust. „De Premier League heeft de laatste jaren weer aan kracht gewonnen. Speltechnisch is de Primera Division beter, maar qua intensiteit staat de Engelse competitie op een iets hoger niveau, denk ik.”

