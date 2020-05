Brus en Van der Laan maken rvc Feyenoord compleet

Voorzitter Toon van Bodegom, Gérard Moussault en Sjaak Troost maakten al deel uit van de rvc van de nummer 3 van het afgelopen seizoen. Feyenoord was op zoek naar nieuwe commissarissen na het vertrek van Herman van Drie. Richard Bruens maakte plaats voor Troost, die de rvc even had verlaten omdat hij de functie van technisch directeur ging bekleden.

De 56-jarige Brus werkte voor verschillende farmaceutische bedrijven over de hele wereld en sinds 2012 als directeur van MyTomorrows. De 60-jarige Van der Laan is directeur van het logistiek bedrijf Supermaritime International BV in Rotterdam.