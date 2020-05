Sport Kort: Ook goed nieuws voor Oostende

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Opluchting voor Oostende

21.39 uur: De Belgische voetbalclub KV Oostende heeft alsnog een proflicentie gekregen voor het komende seizoen in de hoogste klasse. Het Belgisch Arbitragehof voor de Sport (BAS) keurde de aanvraag zondag alsnog goed. Eerder kregen ook Standard Luik en Moeskroen al goed nieuws van het BAS. Daardoor hebben nu alle zestien clubs uit de Jupiler Pro League hun licentie binnen.

KV Oostende leverde afgelopen vrijdag in een extra zitting voor het BAS bewijzen aan voor een kapitaalverhoging van 2,7 miljoen euro door de nieuwe Amerikaanse eigenaars. Eerder had de Belgische voetbalbond (KBVB) geen licentie verstrekt, omdat de overnamedeal en de daarmee samenhangende kapitaalinjectie nog niet rond waren.

Snooker: Fans kijken naar Boris Johnson

12.27 uur: Alle ogen van de hele internationale snookerwereld zijn gericht op de Britse premier Boris Johnson. Zijn toespraak - vanavond om 20.00 uur - kan het wereldkampioenschap snooker redden.

Het grootste snookertoernooi ter wereld, met ruim 550.000 euro voor de winnaar, staat nu gepland van 31 juli tot 16 augustus in het bekende Crucible Theatre in Sheffield, nadat het eerder van half april tot begin mei zou worden gespeeld. Wereldwijd kijken er meer dan 500 miljoen fans naar dit prestigieuze toernooi.

De voorzitter van World Snooker, Barry Hearn, heeft gezegd dat als de regering geen groen licht geeft, het wereldkampioenschap dit jaar van de kalender zal worden gehaald.

„Dan gaat het vrijwel zeker van de kalender. Er is in Sheffield plaats voor 950 toeschouwers en de plaatsbewijzen zijn voor de meeste dagen al uitverkocht. Er is nog eventueel een mogelijkheid om te spelen zonder publiek, om de spelers het prijzengeld van 2.5 miljoen pond te laten verdelen, maar daar zullen alle partijen mee akkoord moeten gaan,„aldus Hearn. Verder uitstel om later in het jaar alsnog het wereldkampioenschap te spelen, vindt de voorzitter van World Snooker geen optie.

Ronnie O’Sullivan en titelverdediger Judd Trump hopen dat premier Johnson vanavond zal aankondigen dat toernooien als het wereldkampioenschap snooker en andere sportevenementen – mogelijk onder bepaalde voorwaarden – door mogen gaan.

Golf: Toezicht op ’social distancing’ bij The Memorial

10.28 uur: De organisatie van golftoernooi The Memorial gaat gebruik maken van technologie om ervoor te zorgen dat iedereen voldoende afstand houdt. De toernooipassen die alle golfers, stafleden, vrijwilligers en toeschouwers krijgen bevat een zogeheten RFID-chip. Daarmee kan precies worden gevolgd waar iedereen op en om de golfbaan zich bevindt en of er sprake is van ’social distancing’.

De 45e editie van The Memorial, het toernooi dat is opgezet door golflegende Jack Nicklaus, zou begin juni worden gehouden op de banen van Muirfield in Dublin (Ohio). Vanwege het coronavirus is het evenement uit de Amerikaanse PGA Tour uitgesteld naar medio juli.

De organisatie wil een beperkt aantal fans toelaten rond de banen. Hun bewegingen worden wel nauwlettend in de gaten gehouden. Als blijkt dat mensen te dicht bij elkaar staan, krijgen toezichthouders een seintje. De technologie in de chip werd de afgelopen jaren op The Memorial al gebruikt om toeschouwersstromen bij de in- en uitgangen te monitoren.