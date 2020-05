Telstar lost fan-vraagstuk op eigen wijze op

„Wel of geen publiek, of beperkt publiek, dat is de vraag. Het is zeker dat wij met extra maatregelen ons huidig aantal seizoenkaarthouders niet kunnen ontvangen. Wij hebben daarom besloten komend seizoen geen seizoenkaarten te verkopen”, aldus de club uit de Keuken Kampioen Divisie. Een seizoenkaart kostte afgelopen jaar tussen de 150 en 75 euro en daarmee hadden de fans toegang tot alle thuiswedstrijden van Telstar.

Aangezien onduidelijk is bij hoeveel wedstrijden er publiek mag zijn, heeft Telstar iets nieuws bedacht. Met de clubkaart, omgedoopt in de Support ’63-kaart, krijgen de supporters via een onlineplatform tijdens thuiswedstrijden een kijkje achter de schermen. Alle kopers worden vereeuwigd op een plaquette die in het stadion komt.

Supporters van Ajax die hun seizoenkaart ondanks de coronacrisis verlengen, betalen geen euro als het hele komende Eredivisie-seizoen onverhoopt zonder publiek moet worden gespeeld. De Amsterdamse clubleiding heeft besloten dat de fans in dat geval hun volledige aankoopbedrag kunnen terugvragen.

PSV heeft haar fans drie opties gegeven met het oog op volgend seizoen. Er kan worden gekozen voor de traditionele seizoenkaart, een all-in kaart én een 50/50-kaart.

