Jørgensen: 'Coolsingel al 100.000 keer gehoord'

Hij maakte afgelopen zomer voorafgaand aan zijn presentatie bij Feyenoord een rondje over de beroemdste straat van Rotterdam en zag foto's van het feestje dat zijn ploeggenoten vorig jaar op de volgepakte Coolsingel vierden na de winst van de KNVB-beker. "Verder kom ik daar amper. Maar we gaan het zien."

Jørgensen leidde Feyenoord zondag met twee doelpunten langs Vitesse (0-2), waardoor de titel nu echt binnen handbereik is. Over twee weken kan de Rotterdamse ploeg mogelijk al naar de Coolsingel als het wint bij Excelsior. "Maar we zijn er nog niet, we hebben nog niets."

Toen Jørgensen in Arnhem vijf minuten voor tijd werd gewisseld en naar de kant sjokte, ging zijn blik even omhoog naar de hoofdtribune. De Deen keek in de lachende gezichten van honderden Feyenoordfans. "Feyenoord is één grote familie, ik ben trots dat ik bij deze club speel. Het leek hier wel een thuiswedstrijd, het was genieten."