Fans zien FC Midtjylland vanuit drive-in-stadion verliezen

Op twee grote videoschermen konden de supporters vanuit de auto hun favoriete spelers zien, het verslag beluisteren via de radio en zo de wedstrijd toch nog van dichtbij volgen. Er waren ruim 2000 parkeerplaatsen voor de supporters.

De fans van Midtjylland reden teleurgesteld weer naar huis. Hun ploeg verloor verrassend van AC Horsens door een treffer in de 36e minuut van Louka Prip

Het was de vijfde wedstrijd in Denemarken die werd gespeeld nadat de competitie afgelopen donderdag was hervat. Voorlopig zijn er bij de wedstrijden nog geen toeschouwers welkom in de stadions.