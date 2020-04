Twijfels bij PEC Zwolle rond natuurgras en aandelenplan

PEC Zwolle weet vanwege de coronacrisis niet wanneer het kunstgrasveld kan worden omgetoverd tot een echte grasmat. Ⓒ Hollandse Hoogte

In zijn column op de eigen website was PEC Zwolle-voorzitter Adriaan Visser vrijdag de eerste clubbestuurder in de Eredivisie, die exact benoemde hoe groot de gevolgen van de corona-crisis al zijn. Hij wil geen mooi weer spelen in tijden dat een groot deel van ondernemend Nederland met een tegenwind van orkaankracht heeft te maken.