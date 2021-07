Steven Berghuis bedankt Feyenoord: ’Door jullie me kunnen ontwikkelen tot wie ik nu ben’

„Ik wil de club, het team, de staf en ook alle supporters heel erg bedanken voor de afgelopen 5 seizoenen bij Feyenoord. Ik ben trots en ook dankbaar dat ik 199 officiële wedstrijden voor Feyenoord heb mogen spelen en we samen de landstitel, KNVB beker en 2 Johan Cruijff schalen hebben gewonnen waardoor ik me heb kunnen ontwikkelen tot wie ik nu ben. Bedankt voor alles”, schrijft Berghuis op Instagram.

De buitenspeler ondertekent een contract voor vier seizoenen bij de landskampioen. Berghuis speelde vijf jaar voor Feyenoord. De vleugelspits kwam in het seizoen 2016-2017 als huurling van Watford naar De Kuip. Hij pakte met Feyenoord in zijn eerste seizoen de landstitel. De Rotterdammers namen hem daarna over van Watford. De transfer maakte de voorbije dagen veel emoties los bij de supporters van Feyenoord.