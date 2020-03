Ze spreken daarin hun grote zorgen uit over het coronavirus en onderschrijven de boodschap die sportkoepel NOC*NSF zondag overbracht aan het IOC: de Spelen kunnen alleen doorgaan als het coronavirus wereldwijd onder controle is.

„En de Spelen moeten fair zijn”, aldus Van den Hoogenband en Vergeer, chef de mission van respectievelijk de olympische en paralympische ploeg. „Dat laatste gaat over kwalificaties en classificaties, mogelijkheden om je voor te bereiden en over dopingcontroles. NOC*NSF heeft dit zojuist weer bij het IOC en IPC benadrukt. Ook vragen we aan het IOC en IPC snel helderheid te geven over deadlines, zodat sporters weten waar ze aan toe zijn. Weet dat we hier bovenop zitten.”