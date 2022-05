Oekraïne in play-offs: de soldaten willen dat we voetballen

„De meeste landgenoten zeggen ja, doe maar”, vervolgt de voormalige prof van onder meer Vitesse, Cambuur, Sparta en FC Groningen. „Maar er zijn ook kritische geluiden. We worden plat gebombardeerd, veel mensen in Oekraïne hebben niets te eten, mensen gaan dood. Het is verschrikkelijk. Veel soldaten staan echter achter het elftal. Zij zeggen: wij vechten op het slagveld, doen jullie dat op het voetbalveld. Geef een signaal af aan de hele wereld dat we er nog zijn.”

Levchenko had recentelijk nog contact met de nationale selectie, die zich in het buitenland voorbereidt op de ontmoeting met Schotland en (bij winst) op de beslissende confrontatie met Wales. „Elke speler leeft op een andere manier naar de wedstrijd toe”, zegt Levchenko. „Mentaal en fysiek is het heel moeilijk voor iedereen. De vraag is of ze normaal kunnen voetballen of dat de emoties de boventoon gaan voeren. Dat laatste is natuurlijk ook heel goed voorstelbaar.”

De Schotse aanvoerder Andrew Robertson liet al weten te verwachten dat de hele wereld voor Oekraïne is, met uitzondering dan van Schotland. „Maar wij voetballen ook voor onze droom”, voegde de linksachter van Liverpool er bijna verontschuldigend aan toe. Levchenko vindt dat volkomen logisch. „Geen enkele speler van Oekraïne wil dat er cadeaus worden uitgedeeld aan ons. We willen op het veld laten zien dat we de beste zijn. Zo niet, dan is dat jammer, maar zo hoort dat in de sport.”