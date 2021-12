Mercedes opent aanval op Max Verstappen

Video

‘Mercedes echt helemaal klaar met ‘agressieve’ Verstappen’

De GP van Saoedi-Arabië was een gigantische chaos. Lewis Hamilton won uiteindelijk nadat hij eerder in de race tegen Max Verstappen botste. F1-verslaggever Erik van Haren maakte het in Jeddah van dichtbij mee en spreekt van een oorlog tussen Mercedes en Red Bull.