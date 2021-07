Boris Johnson en koningin Elizabeth moedigen Engeland aan: ’Breng de beker naar huis’

„Jullie hebben al geschiedenis geschreven. Jullie hebben Engeland naar de finale van een groot internationaal toernooi gebracht. Voor de meeste mensen in dit land is dit de eerste keer in hun leven dat dit gebeurt”, schreef de minister-president zaterdag.

Johnson is er van overtuigd dat de Engelsen winnen. „We hopen of bidden niet alleen. We geloven in jou, Gareth, en in je ongelooflijke team.” Hij sloot zijn boodschap af met de woorden: „Namens de hele natie: veel succes, veel plezier en breng hem naar huis!”

De Britse koningin Elizabeth wenste zaterdag het team ook veel succes toe. „Ik wil jullie allemaal mijn felicitaties en die van mijn familie sturen met het bereiken van de finale van de Europese kampioenschappen. Ik stuur mijn goede wensen voor zondag in de hoop dat de geschiedenis niet alleen uw succes zal vastleggen, maar ook de geest, toewijding en trots waarmee u zich heeft gedragen.”

Elizabeth overhandigde in 1966 na afloop van de WK-finale tegen West-Duitsland aan de Engelse aanvoerder Bobby Moore de tot nu toe enige trofee die de Engelsen wisten te winnen. „Vijftig jaar geleden had ik het geluk om de wereldbeker aan Bobby Moore te presenteren en zag wat het betekende voor de spelers, het management en het ondersteunend personeel om de finale van een groot internationaal voetbaltoernooi te bereiken en te winnen”, schreef de koningin.