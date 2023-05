Postuum eerherstel: vader kunstschaatslegende Sjoukje Dijkstra toch niet ’fout’ in oorlog

Hij moest deze titel indertijd afstaan vanwege een vermeend fout oorlogsverleden. Volgens de KNSB wijst recent onderzoek van de sporthistorici Marnix Koolhaas en Jurryt van de Vooren uit dat dit onterecht is gedaan.

Herman de Haan, directeur-bestuurder van de KNSB, heeft Sjoukje Dijkstra (81) op de hoogte gesteld van dit besluit. „Dit is het mooiste nieuws dat ik in jaren heb ontvangen”, zegt Sjoukje Dijkstra. „Mijn vader is in die tijd onrecht aangedaan, iets wat hem diep geraakt heeft. Ik ben blij dat de kwestie alsnog grondig is uitgezocht en dat hem nu recht wordt gedaan.”

NSB

Dijkstra werd door KNSB geschorst, omdat hij in de Tweede Wereldoorlog korte tijd sympathiserend lid was van de Nationaal-Socialistische Beweging (NSB). Ook zou Dijkstra, die huisarts was, als keuringsarts bij het arbeidsbureau te veel op de hand zijn geweest van de Duitse bezetter. Maar bij de Bijzondere Rechtspleging, waar na de oorlog werd bepaald wie gestraft moest worden omdat ze de bezetter geholpen zouden hebben, ging Dijkstra volledig vrijuit.

Onderzoekers Koolhaas en Van de Vooren concludeerden dat de schaatsbond die rechterlijke beslissing heeft genegeerd. Bij de NK allround 1947 kwamen opnieuw aantijgingen tegen Dijkstra. Hoewel er toen geen sprake was van nieuwe feiten, ontnam de KNSB Dijkstra zijn kortebaantitel en schorste hem als schaatser alsnog tot 1952.