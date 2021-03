Vermiste ex-spits Villarreal (25) dood aangetroffen

Nadat hij daar zaterdag een duik nam, keerde hij in tegenstelling tot zijn broer niet meer terug aan wal en werd hij als vermist opgegeven. Zijn lichaam werd maandag na twee dagen zoeken gevonden.

Acosta, die jeugdinternational was, kwam in 2015 als tiener van CA Fenix uit zijn thuisland over naar Spanje. Bij Villarreal brak hij nooit door in het eerste, maar wel speelde hij volop duels voor het B-team van de club dat uitkomt op het derde niveau in Spanje. Uiteindelijk keerde hij in 2019 terug naar zijn thuisland, waar hij tekende bij Club Plaza Colonia. Al snel maakte hij weer een transfer naar Club Atletico Atenas, waarvoor hij afgelopen seizoen speelde.

Zijn oude club Villarreal reageert bedroefd. „We zijn diep geschokt en bedroefd door je overlijden. We zullen je altijd herinneren Franco.” Zijn laatste werkgever schrijft. „Club Atlético Atenas betreurt het overlijden van Franco Acosta, die onze kleuren verdedigde in het seizoen 2020. Rust in vrede.”