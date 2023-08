Supporters van Juventus willen spits Romelu Lukaku niet hebben

De Belgische spits staat nog drie jaar onder contract bij Chelsea, maar hij lijkt weinig toekomst te hebben in Londen. Chelsea verhuurde Lukaku afgelopen seizoen aan Internazionale. In april werd de 30-jarige Belg tijdens een bekerwedstrijd van Inter tegen Juventus racistisch bejegend door fans van die club. Lukaku reageerde daarop met een provocerend gebaar nadat hij had gescoord. Het leverde hem een rode kaart op en aanvankelijk ook een schorsing, maar die werd later weer ingetrokken door de Italiaanse bond.

Een mogelijke transfer van Lukaku naar Juventus ligt dan ook gevoelig, zo bleek woensdagavond wel uit de spreekkoren in het Allianz-stadion in Turijn. De A-selectie van de ’Oude Dame’ versloeg de beloften daar met 8-0. De Servische spits Vlahovic, die werd toegezongen door de fans, maakte de eerste twee doelpunten. De 18-jarige Nederlandse invaller Dean Huijsen tikte in de slotfase de achtste treffer binnen. De Braziliaan Kaio Jorge maakte een hattrick.

Na afloop kwam een deel van de 20.000 toeschouwers het veld op. Zij herhaalden voor de hoofdtribune hun boodschap dat Lukaku niet welkom is in Turijn.