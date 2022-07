Knokkende Van de Zandschulp op Wimbledon niet opgewassen tegen sterke Nadal

Eind mei kwam Van de Zandschulp zijn jeugdidool ook al tegen, toen op Roland Garros. Op diens favoriete toernooi én ondergrond ging de Nederlander er in drie sets af (6-3, 6-2, 6-4), maar op het gras van Wimbledon dacht hij voorafgaand aan het treffen meer kans te maken.

In eerste instantie kwam hij met die gedachte bepaald niet bedrogen uit. De eerste set ging gelijk op, hoewel Nadal in de eerste zeven games al wel vijf aces wist te noteren. Desalniettemin hield Van de Zandschulp lang gelijke tred met de tweevoudig Wimbledon-winnaar. Pas ver in die openingsset moest hij het hoofd even buigen, maar dat was wel direct op een cruciaal moment. Bij 5-4 wist de Spanjaard zijn Nederlandse opponent te breken en was de eerste set binnen.

Nadal serveert Ⓒ ANP/HH

Van de Zandschulp leek een mentaal tikje te hebben gekregen van die late break, want hij begon de tweede set uiterst slordig. Door veel onnodige fouten van ’BvdZ’ liep Nadal in rap tempo uit naar 3-0. Het bleef vervolgens kwakkelen voor de Nederlander, die de set met 6-2 verloor en het laatste punt treffend genoeg zelf met een dubbele fout maakte.

Wederopstanding

Het leek dus rap te gaan op Center Court, maar bij het ingaan van set drie plaatste Van de Zandschulp direct een break. Dat was een mooie opsteker geweest, ware het niet dat Nadal die break direct weer ongedaan maakte. De Spanjaard liep vervolgens ook snel uit naar 4-2, zonder daarbij zelf echt grandioos te spelen. Van de Zandschulp stond zijn opponent met slordig spel simpelweg te veel punten toe. Overigens had Nadal zelf bij tijd en wijle ook wel wat geweldige hoogstandjes in huis.

In de slotfase van de derde set stribbelde Van de Zandschulp nog even flink tegen en vocht zich terug tot 5-5. Met een geweldige servicegame sleepte hij er even later zelfs een tie-break uit. Daarin verkocht hij zijn huid duur, met onder meer een heerlijke rally van 30 slagen over en weer - de langste van de partij. De Spanjaard trok bij die rally wel aan het langste eind, denderde vervolgens door en kreeg drie matchpoints. Die werden door Van de Zandschulp vakkundig weggewerkt, maar bij nummer vier was het vervolgens alsnog raak. En de vooraf gehoopte verbetering ten opzichte van Roland Garros dan? Die kwam er voor de Nederlandse nummer 25 van de wereldranglijst wel degelijk.

Bekijk hieronder het matchpoint van Nadal

Bron: Discovery+