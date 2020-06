Herfstklassieker Ronde van Lombardije nu hartje zomer

De herfstklassieker, traditioneel de laatste van het seizoen, stond voor 31 oktober gepland, maar de internationale wielrenbond UCI heeft de ’Koers van de vallende bladeren’ naar hartje zomer verschoven op 15 augustus. Dat is een week na Milaan-Sanremo op 8 augustus.

De Ronde van Lombardije, vorig jaar gewonnen door Bauke Mollema, valt nu wel samen met de Franse etappekoers Critérium du Dauphiné, die van 12 tot en met 16 augustus wordt gehouden. Strade Bianche blijft op 1 augustus de opening van het seizoen na de maandenlange coronapauze.

De UCI voerde nog een aantal wijzigingen door in de wielerkalender. Zo wordt de Ronde van Guangxi later in het jaar verreden. De Chinese etappekoers stond voor 15 tot en met 20 oktober gepland, maar is nu verzet naar 5 tot en met 10 november en is daarmee de afsluiter van de WorldTour. Er is ook een datum gevonden voor de Duitse klassieker Cyclassics Hamburg, namelijk 3 oktober.

Aan de data van de drie grote ronden is niets gewijzigd. De Tour de France duurt van 29 augustus tot en met 20 september, de Giro d'Italia staat gepland van 3 tot en met 25 oktober en de Vuelte a España begint op 20 oktober en eindigt op 8 november. De Giro en Vuelta overlappen elkaar dus enkele dagen.