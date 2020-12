PSV hoopt op geblesseerd trio tegen sc Heerenveen

Meevaller is dat de blessures alle drie niet voortkomen uit het drukke programma, wat vaak een indicatie is voor (langer durende) spierblessures. „Dumfries kreeg een tik bij een defensieve ingreep, Madueke kreeg er ook één in een actie en Zahavi heeft wat spierproblemen, maar ook dat kwam voort uit een tik”, legde Schmidt vrijdag op de persconferentie uit. „Het zijn geen grote blessures, maar ik ben er niet zeker van of ze zondag al kunnen spelen.”

Wie er dan wel opnieuw bij is en door de twijfelgevallen zijn kans op speeltijd vergroot ziet in Heerenveen, is Mohamed Ihattaren. Een week eerder legde Schmidt in een minutenlang betoog uit dat Ihattaren opgetraind moest worden en een soortgelijk trainingsschema zou gaan volgen als in de voorbereiding op een seizoen. Mede vanwege het feit dat PSV veel reist en weinig groepstrainingen afwerkt deze periode, daarin veel wedstrijden speelt en Ihattaren zijn topconditie niet bereikt wanneer hij dan tevens weinig in actie komt.

Na de twee geplande absenties tegen PAOK Saloniki en Sparta en hooguit zes trainingsdagen (onder meer met fysiektrainer Yann Benjamin Kugel), ging Ihattaren woensdag alweer mee naar Granada. Daar trainde hij desgevraagd niet meer individueel, vond alleen een afsluitende training plaats en bleef het toptalent van PSV negentig minuten op de bank.

„De trainingen eraan vooraf waren echt goed met hem, hij was erg gemotiveerd”, verklaart Schmidt. „Daarom keerde hij terug bij de selectie voor Granada. Hij was ook klaar om te spelen, maar gisteren was een aparte wedstrijd met drie noodzakelijke wissels door blessures, waarbij we Jorrit Hendrix op het einde tactisch gezien nodig hadden. Ik kan vijf keer wisselen, maar slechts op drie momenten, dus was het niet meer mogelijk Mo in te brengen. Maar ik denk dat hij er klaar voor is en we kijken ernaar uit hem zondag te zien spelen.”

PSV speelt nog zes duels tot aan de winterstop. Daarin reist het niet af naar het buitenland. Schmidt gaf aan zich tijdens de korte winterbreak ook prima te kunnen voorbereiden met de faciliteiten op De Herdgang.