Carapaz groot vraagteken voor Vuelta na val

De kopman van Movistar heeft afgelopen weekeinde bij een val in het criterium van Etten-Leur een schouderblessure opgelopen.

De leiding van de Spaanse ploeg besluit donderdag of vrijdagof de kleine Venezolaan, die in het voorjaar verrassend de Giro d’Italia op zijn naam schreef, gaat starten of dat een vervanger wordt opgeroepen.

Carapaz is een van de concurrenten van topfavorieten Primoz Roglic en Steven Kruijswijk, de kopmannen van Jumbo-Visma. Movistar heeft met Nairo Quintana en wereldkampioen Alejandro Valverde echter nog twee ijzers in het vuur.

De Vuelta begint zaterdag met een ploegentijdrit rond Torrevieja.

