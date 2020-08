Horner neemt het op voor Albon: ’Red Bull-bolide niet optimaal’

„Er is kritiek op hem die ik als oneerlijk en onterecht beschouw”, sprak Horner op circuit Silverstone over de Thai, die dit seizoen beduidend langzamer is dan kopman Verstappen. Albon crashte vrijdag in de tweede vrije training en zette in de derde slechts de 13e tijd neer.

„De eerste race in Oostenrijk had hij zelfs kunnen winnen als Lewis Hamilton hem niet van de baan had gereden. De volgende races is hij als vierde en vijfde gefinisht”, somde Horner de resultaten op van 24-jarige Albon, die vorig seizoen halverwege plots de overstap maakte van opleidingsteam Toro Rosso (nu Alpha Tauri) naar Red Bull en daar de plek van Pierre Gasly overnam.

„We weten dat de auto die we onze coureurs dit jaar hebben geleverd niet optimaal is en een aantal lastige eigenschappen heeft. Voor een coureur die nog maar net een jaar ervaring heeft in de Formule 1, is dat best moeilijk”, aldus Horner. „Maar de manier waarop hij met de situatie omgaat en de druk die daarbij hoort, is indrukwekkend. Ik denk dat hij gewoon tijd nodig heeft.”