Feyenoord loopt ook averij op bij Heerenveen

De Rotterdammers hadden de eerste helft alle moeite met de Friezen. Heerenveen miste dan ook een unieke kans om in de eerste helft op voorsprong te komen. In de 13e minuut beging Eric Botteghin een overduidelijke overtreding binnen de zestienmeter. Leidsman Jochem Kamphuis wees naar de stip. Jens Odgaard zag zijn inzet echter gestopt worden door keeper Kenneth Vermeer.

Het duel - dat over en weer ging zonder veel grote kansen - leek naar 0-0 met rust te gaan, maar Kamphuis floot in 45e minuut voor nog een penalty. Nu voor Feyenoord. Botteghin kopte een corner op de hand van Sherel Floranus en de scheidsrechter vond dit genoeg voor een strafschop. Steven Berghuis had hier geen moeite mee: 0-1.

Na rust een zelfde spelbeeld. Lang leek de westrijd dan ook nipt in het voordeel van Feyenoord uit te vallen, maar een zondagsschot van Ibrahim Dresevic in de 80e minuut - van pakweg 40 meter - vloog pardoes achter Vermeer: 1-1. Beide teams kwamen vervolgens niet meer tot scoren.

Feyenoord heeft na twee duels al twee keer gelijkgespeeld. Vorige week wist de ploeg van trainer Stam al niet te winnen van stadsgenoot Sparta. Heerenveen heeft na de eerdere winst op Heracles vier punten na twee duels.